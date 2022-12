Fino a Capodanno prosegue «Altri Natali»: eventi in tutte le Municipalità

Ultimi giorni di programmazione per «Altri Natali», il cartellone di eventi promosso dal Comune di Napoli in tutte le municipalità cittadine. Tra i numerosi appuntamenti in calendario fino a San Silvestro, da segnalare il ritorno in città di Mariano Rigillo, che martedì 27 dicembre alle 19.30 sarà protagonista di «Natale…amore e De Pretore» nel teatro dell'istituto comprensivo «Risorgimento» di Soccavo. Lo spettacolo renderà omaggio ad alcuni grandi autori partenopei, esplorando memorie letterarie e musicali. Ad accompagnare Mariano Rigillo ci saranno l'attrice Anna Teresa Rossini e il cantante Gianni Conte, già voce solista dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

Uno degli eventi più interessanti di mercoledì 28 dicembre andrà in scena nella chiesa del Gesù Vecchio alle 21: Rosaria De Cicco e Gino Rivieccio, insieme a Giulio Martino, proporranno «Sogno di Natale», una pièce incentrata su testi di Luigi Pirandello e Dino Buzzati ispirati alle festività natalizie. Giovedì 29 dicembre la basilica di S. Maria della Neve ospiterà «Vesuvio Nativitas Mundi». A partire dalle 19.30 Mimmo Maglionico e i Pietrarsa si esibiranno con Isa Danieli e Fausta Vetere evocando i temi della Natività con scritti della produzione letteraria novecentesca e canzoni del repertorio musicale napoletano di matrice popolare.

Sempre giovedì 29 dicembre, alle 21.00, «Altri Natali» aprirà le porte del Real Albergo dei Poveri per la rappresentazione di «Pochos», curata dall'associazione Antinoo Arcigay Napoli. Si racconterà la storia di un giovane napoletano omosessuale che, grazie ad una chat per gay, mette in piedi una squadra di calcetto, i «Pochos», i cui componenti, diventati famosi, si trovano costretti ad affrontare pubblicamente il tema della propria omosessualità. Lo spettacolo sarà replicato il 30 dicembre alle 18 e alle 21.

Tra gli eventi di venerdì 30 dicembre, da segnalare due spettacoli ispirati al più popolare dei giochi natalizia: «La tombola dei fantasmi», in programma alle 12.00 al teatro Il pozzo e il pendolo«, e »La tombola scostumata«, show di animazione con Samantha e Loredana Rossi dell'Associazione Trans Napoli in programma alle 20.00 al centro Il Poggio, Il programma dettagliato degli eventi proposti da »Altri Natali« fino al 31 dicembre può essere consultato sul sito del Comune di Napoli.