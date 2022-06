Ognuno di noi nasconde un supereroe dento di sé: presentato a Napoli il fumetto che ci fa riscoprire la felicità

Si chiama “Dan contro Tornatriste”,il primo fumetto in Italia sul life coaching, il progetto del mental coach Daniele Di Benedetti, per raccontare le sfide sulla strada della ricerca della felicità. Presentato a Napoli all’hotel Ramada, un fumetto che aiuta a vincere le proprie sfide interiori, utile a far emergere il supereroe che è dentro ognuno di noi.

APPROFONDIMENTI IN LIBRERIA «Un posto al Sole» diventa un romanzo: ecco lo spin off... LA LETTERATURA Premio Strega, per la prima volta in finale 7 libri: in testa Mario... IL PREMIO «Fat Phobia»: il saggio di Sabrina Strings indaga il...

In occasione del lancio Daniele racconta: «Il fumetto è un linguaggio universale che arriva al più giovane, ma anche al più grande. Con questo progetto voglio lanciare un modello educativo innovativo. Una nuova forma di insegnamento completa che fornirà ai lettori lezioni di vita, schemi mentali e soluzioni pratiche per affrontare il proprio percorso al meglio». All'interno del fumetto l’autore spiega come nasce la motivazione e la demotivazione e come evitare che la seconda abbia la meglio sulla prima.

Fondamentale nel percorso del protagonista del fumetto diventa la comprensione di se stesso, attraverso il miglioramento del proprio dialogo interno: «Nella nostra mente ci sono vocine, positive che fanno il tifo per noi, ma che a volte si trasformano in negative e diventano demotivanti e distruttive. Ciò che fa la differenza nel raggiungimento dei nostri obiettivi è il dialogo interno, come noi parliamo a noi stessi», continua Daniele.

La storia ci aiuta fornendoci tutti gli strumenti per vincere le sfide personali: «E così in questo fumetto mi trasformo in Dan, la coscienza buona di ogni essere umano, che dà il meglio di sé per combattere Tornatriste, la voce negativa, e per vincere la battaglia invisibile che ogni giorno fa confusione nella nostra mente», conclude Daniele.