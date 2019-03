Giancarlo Magalli nella giuria del Premio Penisola Sorrentina

Sabato 16 Marzo 2019, 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANO DI SORRENTO - Pronta la squadra che, capitanata da Mario Esposito, guiderà la 24esima edizione del Premio “Penisola Sorrentina - Arturo Esposito”, evento inserito nel calendario dei grandi eventi di rilevanza nazionale della Regione Campania. Dopo le nomine di Luca Barbareschi, direttore del Teatro Eliseo di Roma, e di Danilo Rea, pianista di fama internazionale, a coordinatori rispettivamente delle sezioni Teatro e Musica arriva ora una new-entry nella giuria del Premio: Giancarlo Magalli, autore e storico conduttore de "I Fatti Vostri" di Rai2, entra infatti a far parte del team che curerà la speciale sezione televisiva dedicata a Dino Verde, storico papà del varietà, affiancando il figlio Gustavo e l’attore Gino Rivieccio.Magalli stesso fu insignito nel 2017 del riconoscimento ed è ritornato anche durante l’edizione 2018 del Premio “Penisola Sorrentina” per il format “I Dialoghi del Correale”, svoltosi durante le giornate di premiazione al Museo Correale di Sorrento per parlare di cinema e beni culturali. Stavolta il conduttore dovrà selezionare il vincitore dell’edizione 2019 del premio Dino Verde che ha superato la boa del primo lustro vantando un palmarès di grande prestigio composto da nomi del calibro di Lino Banfi, Pippo Baudo, Leo Gullotta e Maurizio Micheli cui si aggiunge lo stesso Magalli.«Ho sempre amato Sorrento e la Campania, i loro profumi, le loro bellezze - racconta l'autore e conduttore televisivo - Le trovo migliorate ogni volta che vi ritorno. Se c’è una regione in cui sono presenti tutti i marcatori di civiltà, dalla gastronomia alla cultura, dalla musica al teatro, questa è proprio la Campania». Soddisfatto Mario Esposito, direttore del Premio "Penisola Sorrentina - Arturo Esposito": «Sono molto felice dell’adesione di Giancarlo Magalli che rinforza sempre più la giuria del Premio, destinato ormai a diventare un riconoscimento di qualità apprezzato nel panorama culturale, televisivo e artistico italiano».