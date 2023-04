Napoli, parte il progetto letterario della biblioteca diffusa «ScottoJonno» in Galleria Principe

Si parte sabato 22 aprile, dalle ore 9:30 alle 13:00, in occasione dei festeggiamenti per la Giornata mondiale della lettura, con l’appuntamento intitolato «Il libro e la rosa», nell’ambito del Patto per la Lettura del Comune, che ospiterà il Liceo Gian Battista Vico e l’Associazione Annalisa Durante.

La promozione della lettura rivolta ai più giovani proseguirà con un calendario di eventi che coinvolgerà le scuole napoletane che completeranno le loro attività extracurricolari nell’ambito dell’iniziativa Orientalife, con il progetto D-Bate, che vede coinvolto l’Ufficio scolastico regionale, e che stimola i più giovani al confronto costruttivo e al dibattito su diversi temi culturali.

Il Liceo Statale «Don Lorenzo Milani» e l’IC «Radice Sanzio Ammaturo» saranno ospiti dello «ScottoJonno» il 27 aprile, l’11 e il 16 maggio mattina. Altra novità, a partire dal mese di maggio, sarà anche la creazione del Circolo dei lettori con ScottoJonno, insieme alle presentazioni di tre libri, per il Maggio dei Monumenti, e agli incontri con autori già noti, come Paolo Iannacci, Stefano Zecchi, Orlando Figes, Pino Aprile, e altri, tra i quali Francesco Canessa, Giuseppe Mancusi Barone e Annella Prisco.

Una volta al mese, poi, le stanze dello «ScottoJonno» ospiteranno «Il futuro della cultura», rassegna culturale in collaborazione con l’associazione Vivo a Napoli. Non solo lettura, ma anche scrittura.

Dal 28 aprile e fino alla fine di giugno, lo «ScottoJonno» sarà la sede dei laboratori gratuiti di scrittura creativa, in collaborazione con l’agenzia letteraria Kappa, con 9 incontri per un massimo di 20 partecipanti (Ore 18-19:30, nei giorni 28 aprile; 5,12,19,26 maggio e 9,16, 23 e 30 giugno). L’azione della società Tesoreria srl, portata avanti grazie al programma Common Gallery ideato dell’Assessorato ai Giovani ed alle Politiche Giovanili e adottato e attuato dalla Giunta del Comune di Napoli, vedrà per metà maggio l’apertura del ristorante ispirato alla cucina partenopea dei periodi storici tra ‘600/‘800 e attualizzata dallo chef Marco Ambrosino.

La scelta del personale di livello, difficilmente rintracciabile post pandemia, ha creato un ritardo del progetto che finalmente sta per essere definito. L’ambizioso progetto avrà poi una ampia parentesi dedicata all’intrattenimento. A fine giugno, le prime esibizioni con concerti e musica da camera anticiperanno il programma che sarà sviluppato in autunno, grazie alla collaborazione con il professore del Conservatorio di Napoli, Marco Amoroso.