HumanHero, ecco i "supereroi" dall'anima napoletana

Massimo Troisi, Pino Daniele e tanti altri artisti diventano supereroi. Venerdì 8 novembre (ore 18), nei locali di Radio Crc Targato Italia (in via Pietro Nenni 4), si terrà l’inaugurazione di HUMANHERO - Napulitan Soul, personale dello street artist Luca Carnevale. La mostra, che durerà tre settimane, vedrà esposte diverse opere realizzate nel corso degli anni e ispirate ai “supereroi" della nostra terra e non solo: da Massimo Troisi a Pino Daniele, ma anche icone del cinema hollywoodiano quali Michael J Fox, che nella rivisitazione di Luca Carnevale sceglie di Tornare al 1926 non a bordo della DeLorean, bensì di una ben più italiana Vespa. Tra i quadri, anche un tributo alla memoria dell’indimenticato Luigi Necco. In occasione della serata di apertura Luca Carnevale consegnerà anche le tele commissionate da alcuni fan d’eccezione.

HUMANHERO è un progetto che nasce dall’amore per Napoli, per le sue tradizioni, la sua cultura e i suoi eroi. Sono loro, i protagonisti del Teatro della Commedia Napoletana, del Cinema, della Letteratura, della Canzone, delle Arti Figurative e dell’Artigianato partenopeo ad incarnare i valori di una terra straordinaria e controversa. Sono eroi che attraverso linguaggi differenti offrono al mondo una strada verso salvezza, quella che solo l’Arte sa trasmettere. Questo – e molto altro – è HUMANHERO, un progetto che attraverso l’iconografia “Pop” sceglie di sdrammatizzare la figura epica del supereroe, mettendo a nudo la sua dimensione umana. © RIPRODUZIONE RISERVATA