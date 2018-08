In mostra a Capri l'arte irriverente di CB Hoyo nella storica boutique La Parisienne

Mercoledì 29 Agosto 2018, 14:57

CAPRI - Venerdì 31 Agosto alle 19.00, un evento eccezionale e tanto atteso, organizzato da Plan B Art Gallery porterà per la prima volta a Capri, nei suggestivi spazi della boutique di moda La Parisienne in Piazzetta, l’arte irriverente di CB Hoyo con la personale: “Fake in Capri”. Classe 1995, nato a L’Avana, Cuba, l’artista autodidatta emigra molto giovane nella Repubblica Dominicana. CB Hoyo conquista subito un vasto pubblico di estimatori attraverso il suo attivissimo canale Instagram @cbhoyo dove condivide i suoi lavori producendo continuamente opere che celebrano la vita e la sua essenza. Freschi, colorati e divertenti sono i 3 aggettivi che facilmente descrivono le sue creazioni. L’artista cita i grandi autori contemporanei reinterpretandoli con sferzante sarcasmo, dando un calcio all’arte precostituita che gira intorno ai concetti di autenticità e valutazione economica. A soli 23 anni, CB Hoyo ha già incontrato nel suo percorso molti successi negli Stati Uniti e a Londra, patrie dell’arte contemporanea.PLAN B Art Galleryfa sbarcare a Capri, dimora e meta di artisti internazionali, la divertente e seguitissima arte di CB Hoyo, nominato da Artnet una delle 10 stelle del mondo dell’arte contemporanea.L’evento si terrà presso la storica boutique di moda caprese La Parisienne, nell’unica e più celebre piazzetta. Fake in Capri è quindi l’occasione esclusiva per mostrare agli ospiti dell’isola questo formidabile artista, attraverso una mostra che ne ricalca il carattere sarcastico. Un evento tra arte, musica e divertimento in una serata interamente curata dalla regia innovativa di Plan B Art Gallery.La galleria d’arte di nuova generazione, nata a Capri dall’idea di due imprenditori Marcello Polito e Nicolò Stabile, promuove artisti emergenti italiani ed internazionali con l’obiettivo di avvicinare l’arte ad un pubblico sempre più giovane, sostenendo artisti attraverso eventi e mostre uniche nel loro genere.