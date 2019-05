«L'inesausto grembo di Clementi presentato alla Fondazione Vico di Napoli

Mercoledì 29 Maggio 2019, 16:58

E' stato presentato ieri sera a Napoli, in via San Biagio dei Librai, l'ultimo saggio di Maurizio Clementi. "L'inesausto grembo. La poesia dell’ultimo Leopardi"" del critico letterario e docente universitario si propone di individuare le caratteristiche della poesia e del pensiero di Giacomo Leopardi durante il soggiorno a Napoli, nella convinzione che i quattro anni passati in quella città abbiano prodotto un effettivo cambiamento di approccio e di risultati artistici sulla produzione del recanatese.Tra i temi presi in causa da questa ricognizione, breve ma allo stesso tempo densa, vi sono il rapporto tra Leopardi e alcune figure significative, come Giordano Bruno e Giambattista Vico, e l'analisi dei contatti che intercorsero tra Leopardi e l'Oriente, la massoneria e, naturalmente, la città di Napoli. Il testo si avvale del contributo del filosofo Aldo Masullo, Premio "La ginestra" 2016.La presentazione, voluta e organizzata dalla Fondazione Giambattista Vico a Napoli, è stata condotta dal presidente Luigi Maria Pepe: al tavolo con l'autore, Daniela Di Bartolomeo e il prof. Vincenzo Pepe. Partendo dalle tesi contenute nel libro, l’autore ha raccontato anche dell’interesse "dell’ultimo Leopardi" verso l’Oriente e una sua nuova umanità, commentando anche alcuni brani come "La ginestra" allo scopo di mostrare come l’esperienza napoletana, lungi dall’essere un fatto estemporaneo o di folklore, rappresenti una vera cesura del pensiero e dell’opera leopardiani.