«La mia prima», otto ritratti d'autore nelle sale di Magazzini Fotografici

Martedì 11 Settembre 2018, 20:21

Carmen Sigillo, Carolina Sannino, Chiara Pirollo, Emanuela Gasparri, Mariagiovanna Capone, Renata Petti,Sergio Morra e Valentina de Felice: sono gli otto autori che da venerdì esporranno nelle sale di Magazzini Fotografici «La mia prima», una mostra a cura di Roberta Fuorvia che chiude il percorso accademico dei giovani allievi del Centro di Fotografia Indipendente.Officina creativa nata a Napoli nel 2013 dall'incontro dei tre fotografi Mario Spada, Biagio Ippolito e Luca Anzani con l'intento di sostenere, diffondere e sviluppare la cultura fotografica, il Centro di Fotografia Indipendente si apre all’innovazione proponendosi come luogo di condivisione e confronto di sguardi, nell’intento di percorrere nuove strade volte alla comprensione della realtà in cui viviamo. Accanto all'attività di formazione, infatti, ha realizzato, negli ultimi anni, seminari aperti al pubblico e collaborazioni con i più importanti maestri e operatori della fotografia italiana.La mostra che chiude l’anno accademico appena trascorso sarà allestita negli spazi di Magazzini Fotografici. L’associazione di promozione sociale, situata nel centro storico di Napoli, ha per obiettivo la divulgazione dell’arte della fotografia finalizzata alla creazione di un dialogo che sia occasione di scambio e di arricchimento culturale.Mario Spada, direttore artistico, commenta così la mostra: «Siamo felici di condividere la nostra esperienza e mostrare il lavoro realizzato dai nostri fotografi in uno spazio dedicato alla fotografia che si è imposto come tra i più interessanti e attivi della nostra città. I progetti che vedrete in mostra sono il risultato di un lavoro di quasi un anno. Temi, stili, linguaggi, approcci, installazioni, tutti diversi, sono la testimonianza di un gruppo di fotografi eterogeneo valorizzato dalla visione didattica di tutti i docenti del Centro di Fotografia Indipendente».«È fondamentale dare spazio ai giovani talenti della fotografia e Magazzini Fotografici è il luogo dove la cultura visuale nasce con un intento specifico: creare dibattito intorno all’arte e alla fotografia», aggiunge Yvonne De Rosa, art director di Magazzini Fotografici.