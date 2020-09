Ultimo aggiornamento: 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha un aspetto felino, grintoso, con un fascino «bestiale» la collezione Fall Winter 2020/21 ideata da Le Zirre Napoli che guarda caso ha intitolato Animalia. Si tratta di una collezione dedicata ai nostri amati pet ai quali Le Zirre dedicano un charity project. Il brand dal lusso accessibile che da sempre è attento all’ambiente ed è al passo con i temi contemporanei si occupa stavolta dei migliori amici dell’uomo prendendo a cuore la scottante questione della violenza che li vede sempre più spesso vittime della crudeltà altrui.Per ogni acquisto di una delle borse Animalia l’azienda #madeinaples devolverà una percentuale ad una associazione internazionale, che si occupa proprio di violenza sugli animali. Il progetto sarà illustrato nei minimi dettagli in occasione del lancio della collezione dove sarà presente anche il manager della filiale Italia.Non teme il grigio invernale questa collezione che accoglie su mini e maxi bag colori fluo e accostamenti cromatici che fanno da evidenziatore ad una collezione mai scontata dove si alternano fantasie optical a trame floreali rese ancora più eleganti dal velluto e dai vari tessuti frutto di un innovativo mix & match. Per questa stagione il diktat è : No More Violence On Animals!