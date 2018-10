«Lo spettacolo dei libri»: Del Tufo e Molinari al Clubino

Lunedì 22 Ottobre 2018, 18:40

«Lo Spettacolo dei Libri» è l’ultima idea del giornalista Roberto Conte, project manager del Festival della Letteratura nel segno del Mito all’Anfiteatro Campano, per raccontare la letteratura e la saggistica contemporanea in maniera leggera e originale. L’ambientazione è quella cenacolare del Circolo culturale napoletano “Il Clubino” (Via Luca Giordano 73) diretto da Piera Salerno. Arte, musica, cinema, teatro e una cornice enogastronomica per declinare in maniera multiforme i contenuti dei libri con un incontro al mese.Appuntamento inaugurale giovedì 25 Ottobre alle 21 con “Napoli Magica”, l’ultimo grande successo editoriale dello scrittore Vittorio Del Tufo, caporedattore del quotidiano “Il Mattino”. Un libro che, come spiega l’autore, “è un viaggio nel mito, nella leggenda, nei labirinti della città e nelle infinite storie che vi sono annidate”. Un viaggio letterario da Virgilio Mago al fiume fantasma, dalla leggenda nera di Raimondo di Sangro alla maledizione della Gaiola. Un volume di storie romantiche, cupe, feroci alla scoperta di voci e personaggi di una città intrisa di storie e leggende di sangue, di delitti e morte, di sesso ed amanti insaziabili.Al Clubino per ‘spettacolarizzare’ il libro di Del Tufo la serata (10 euro il contributo associativo per la partecipazione) sarà aperta con “Le melodie della Napoli Magica” con il racconto musicale a cura del soprano Adriana Perez Capogrosso che celebrerà le magie dell’amore con tre famose arie di Mozart e Puccini. Poi dal libro di Del Tufo nasceranno gli itinerari turistici della Napoli Magica con la narrazione guidata di Nina Cuomo e Pamela Palomba dall’Associazione culturale “Locus Iste”. I personaggi e le storie della “Napoli Magica” rivivranno nel reading di Rossana De Masi. E i fantasmi della “Napoli Magica” verranno svelati nel racconto esoterico della ricercatrice Laura Miriello, fondatrice dell’Associazione culturale “Itinerari storici Enigmi Alchemici nelle vie di Napoli”. Dulcis in fundo i sapori della tradizione della “Napoli Magica” con un angolo del gusto dedicato a “Lo spettacolo della Genovese” con un live cooking a cura della chef Claudia D’Eustacchio e ad una suggestiva sfida tra il babà e la sfogliatella organizzata dal Maestro pasticciere Enzo Maresca fondatore de “I sapori di Sicilia”, da 20 anni presidio del gusto della tradizione dolciaria meridionale (da quella napoletana a quella siciliana) proprio al centro del Corso Vittorio Emanuele di Napoli.Già in calendario l’appuntamento successivo de “Lo Spettacolo dei Libri”. Giovedì 8 Novembre alle 21 al Clubino “Le storie dell’Italia che resiste” in occasione della presentazione del volume “#Italia2018. 60 storie per capire la Terza Repubblica” (Guida Editori) del giornalista lucano Gianni Molinari, capocronista del quotidiano “Il Mattino”. Una serata in cui molte delle storie di italica ‘resistenza’ giornaliera contenute nel libro ‘rivivranno’ sulla scena del Clubino con nuovi personaggi delle cronache partenopee.