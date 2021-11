Monica Cirinnà ed Anton Emilio Krogh firmano La forma del Cuore

In libreria «La forma del cuore» (Mursia, pagg. 252, Euro 17,00) il romanzo scritto a quattro mani dalla senatrice Monica Cirinnà ed Anton Emilio Krogh che mette al centro la libertà di amare e, sullo sfondo di una Napoli strabordante di bellezza e di fantasmi, racconta una vicenda realmente accaduta, una storia d’amore tormentata e travolgente ma anche l’iter legislativo e le profonde motivazioni che hanno portato all’approvazione delle Legge Cirinnà. Un romanzo forte e al contempo delicato che ha la capacità di caricare il lettore di una straordinaria energia positiva per affrontare la vita e le sue insidie con fiducia e speranza.

«Viviamo in una società nella quale i diritti, anche quelli conquistati, hanno la fragilità di cristalli, pertanto se è una legge a dare loro forma e sostanza, è solo la viva testimonianza di ogni giorno che li rafforza e protegge nella loro fragilità», dichiara Monica Cirinnà. «Per questo in un mondo ancora pieno di pregiudizi in cui gli episodi di bullismo e violenza omofobica sono all’ordine del giorno, abbiamo ritenuto che la storia di Ada e di Eve dovesse essere raccontata», aggiunge Anton Emilio Krogh.

Ada è un fuciliere scelto dell’Esercito italiano. Eve è una novizia francescana in attesa della conferma dei voti. Due donne diverse, ma che si scoprono molto simili quando i loro destini si incastrano durante un pellegrinaggio a Lourdes. Due vite, sullo sfondo di una Napoli strabordante di bellezza e di fantasmi, che cercano riparo sotto la rassicurante morale di una divisa, ma che si trovano a sperimentare sulla loro pelle l’imprevedibilità dell’amore. Ad aiutarle in un tortuoso percorso d’amore e di burocrazia ci sarà Margherita, avvocato impegnato soprattutto perché le unioni civili diventino legge in Italia.

«Il cuore sembra un luogo disordinato, un guazzabuglio, ma è una macchina perfetta, un insieme intricato di ventricoli, vene, arterie. È un organo indomito che il petto fatica a contenere e che dà senso alle cose del mondo.»

Questo romanzo è una storia di amore e libertà, di sfida alle convenzioni e alle divise, ma è anche il racconto dell’iter legislativo della Legge Cirinnà, perché l’amore non è solo una questione tra due persone, ma è quell’energia gloriosa che fa da collante dell’intera comunità.

A seguito dell’uscita del libro i due autorihanno iniziato un tour di presentazioni che da Milano li ha portati ieri a Roma e li vedrà invece a Napoli lunedì 29 alle 18 presso la Feltrinelli Libri e Musica alla Corte dell’Arte di Foqus di via Portacarrese a Montecalvario 69, con la partecipazione delle giornaliste Titta Fiore ed Anna Paola Merone. Proseguiranno poi a Palermo il 7 dicembre (Feltrinelli Libri e Musica di via Cavour 133 con Stefania Petyx, inviata di Striscia la Notizia) per poi proseguire in altre città italiane.

Anton Emilio Krogh è avvocato. Sensibile alle tematiche del coming out, del bullismo e delle discriminazioni, presenta i suoi libri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi su questi argomenti. Con Mursia ha pubblicato Come me non c’è nessuno. Diario di un sogno (2017) e Non si può fermare l’estate (2018).

Monica Cirinnà è senatrice eletta nelle liste del PD. Laureata in Legge all’Università La Sapienza di Roma, il suo nome è legato alla Legge Cirinnà, approvata nel maggio del 2016, che riconosce anche in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso, oltre che a un impegno per i diritti umani, per l’ambiente e per gli animali.