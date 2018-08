Da Noto a Napoli, al Castel dell'Ovo la personale di â€‹Andrea Chisesi

Martedì 28 Agosto 2018, 19:35

A quattro giorni dal matrimonio più gossip dell’anno, tra Fedez e Chiara Ferragni, le opere realizzate dall’artista Andrea Chisesi dedicate ai due protagonisti attraggono a Noto l’attenzione dei turisti. Le tele, una fotocomposizione d’immagine sacre vista dagli occhi dell’artista, ritraggono il rapper nei panni dell’Arcangelo Michele e la fashion blogger più famosa d’Italia in quelli della Madonna. I due quadri (80 x 100 cm) sono attualmente in esposizione a Noto, dove la coppia convolerà a nozze, sabato 1 settembre, nella temporary gallery dell’artista della cittadina siracusana capitale del barocco.Proprio in questa occasione Fedez e la Ferragni, che hanno apprezzato l’omaggio e il riconoscimento pittorico di Andrea Chisesi, cogliendone l’ironia ed il significato, hanno assicurato che intendono visionare dal vivo l’opera e forse acquistarla. Proprio per questo motivo in questi giorni è stata rifiutata la vendita ad una coppia di stranieri, lui inglese e lei californiana (Miss. Mr. Lane) che hanno intanto acquistato una prova d’autore in attesa delle due opere.Chisesi, che ha già realizzato in passato una collezione che ha come soggetti i Santi armati (in collaborazione con lo scrittore russo Nicolai Lilin), con tutti personaggi contemporanei, cantanti, musicisti e donne di potere, ha così illustrato la sua opera: «Credo nell’amore ed è per questo che ho deciso di realizzare queste opere. Amo rappresentare la bellezza e la famiglia Ferragnez è un icona contemporanea del “vissero felici e contenti”. Nati dal nulla e oggi residenti in un castello, come nelle favole».L’artista infatti identifica Federico Lucia, in arte Fedez, nei suoi video con moglie e figlio, come un angelo protettore in continua difesa della sua famiglia. Pertanto ne ha realizzato un ritratto dell’Arcangelo Michele, ma con una grande F sulla testa ed una scritta sul volto, in inglese, Build a sound (costruisci il suono).Mentre l’immagine iconica di Chiara Ferragni, con in braccio il figlioletto Leone, per Andrea Chisesi è quella di una madonna: «Nelle mie opere l’immagine iconica della Madonna è sempre presente; molto spesso ci si sofferma al solo significato che riconosciamo e non alla radice del soggetto. Nel rinascimento una < > veniva chiamata madonna in segno di rispetto e dell’alta condizione sociale, rappresentava un complimento di particolare bellezza. Una identificazione presente in diverse mie opere della mia carriera di artista come la madonna con le pistole (Maria, ndr.) oppure alla madre di mio figlio».Chisesi inaugurerà a Napoli, il 30 agosto prossimo, la sua mostra personale Street Home al Castel dell’Ovo.