Napoli, da 350 anni i missionari vincenziani: tre giorni di festa

Una “tre giorni” di eventi è stata organizzata da padre Salvatore Farì, superiore della Casa della Missione San Vincenzo d’ Paoli in via Vergini 51, per celebrare il 350° anniversario della presenza a Napoli dei Missionari Vincenziani. Si incomincia alle ore 18 di domani, martedì 25 settembre 2018, con una Conferenza nel corso della quale il Vescovo Mons. Beniamino Depalma terrà una relazione sull’ultima Lettera Pastorale “Visitare gli Infermi” del Cardinale Sepe, alla luce dell’insegnamento di San Vincenzo. Seguirà una testimonianza di Maria Rosaria Ricci, autrice del libro “Abilmente, il coraggio di non arrendersi”. Modera il giornalista Rai Guido Pocobelli Ragosta. Mercoledì 26, alle ore 10.30, inaugurazione della Comunità educativa “La Quercia” per minori e adolescenti fuori famiglia. Giovedì 27, alle ore 19.00, Celebrazione Eucaristica.

Lunedì 24 Settembre 2018, 17:35

