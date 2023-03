Galleria Navarra, incontro con l'autrice di «Mixed by Erry - La storia dei fratelli Frattasio»

Giovedì 30 marzo alle 18:30 a Galleria Navarra, piazza dei Martiri 23, si terrà l’incontro con Simona Frasca, docente di Etnomusicologia presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II» e autrice di «Mixed by Erry- La storia dei fratelli Frattasio» edito da «A est dell’equatore».

«Mixed by Erry – La storia dei fratelli Frattasio» racconta uno spaccato della Napoli degli anni ’80, è la biografia di una famiglia di artisti metropolitani arricchita da immagini e materiali unici; imperdibile per chi ha vissuto quegli anni, per chi vuol conoscere un pezzo di storia musicale dell’intero paese. A partire dal 2016 l'autrice napoletana ha incontrato i «re» della contraffazione musicale rincorrendoli in città e provincia, e ha ricostruito la vera epopea del falso che ha riempito di musicassette targate Mixed by Erry le bancarelle di mezza Italia. L’incontro sarà moderato dal giornalista e dj Ciro Cacciola e da Andrea Parrella, senior editor per Fanpage.

All’incontro con la scrittrice interverranno i fratelli Frattasio: Enrico, noto a tutti come Erry, Peppe e Angelo che racconteranno curiosità sulla propria attività e su come ha cambiato il concetto di pirateria musicale in Italia.