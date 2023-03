Tony Tammaro racconta Mixed By Erry: «Una volta li fregai, il mio cd a 100 lire in meno del falso»

Tony Tammaro racconta, sui social la sua storia musicale iniziata negli anni ’80. Furono gli anni dei suoi più grandi successi bersagliati dalla produzione industriale del falso di Mixed By Erry. «Fui l’unico – racconta l’artista – che per fregare il loro mercato del falso, misi il mio disco a 19900 lire sul mercato, ovvero a 100 lire in meno al falso, vendetti 40mila copie». Un racconto suggestivo di una strategia che solo un napoletano doc poteva mettere in piedi.

E continua nel racconto sui social: «Che dirvi? Sia il film che il libro mi hanno portato indietro negli anni. Quegli anni di cui preferivo non parlare, un po’ come faceva mia nonna quando le chiedevi di raccontarti la guerra e lei cambiava argomento. La Napoli degli anni 80 l’ho sempre percepita come il prosieguo del dopoguerra: illegalità diffusa, traffici da mercato nero, camorra che la faceva da padrona e monnezza, tanta monnezza dappertutto».

E conclude: «Ora che le pulizie di primavera sono state fatte e tutti i conti sono stati saldati, andiamoci a godere la bella stagione che sta per arrivare, portatrice di giornate luminose. Quelle che attendono voi ragazzi e ragazze del terzo millennio, noi sopravvissuti degli anni Ottanta e soprattutto le belle giornate che attende e che merita la mia amata città di Napoli»