Napoli, Lezioni di Storia Festival al via: defezioni e cambiamenti

Al via la seconda edizione del Festival dedicato alla Storia, ideato dall’Editore Laterza e dalla Regione Campania, organizzata dall’Associazione “A voce alta” e dalla Fondazione Teatro di Napoli Teatro Bellini con la SCABEC.

Ad aprire la manifestazione alle ore 10,30 al Teatro Bellini di Napoli il tema “Identità, diversità e inclusione” con Giuseppe Laterza, Marinella Pomarici e Gabriele Russo, coordinati dal Piero Sorrentino. Non ci sarà più l’intervento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.



Inoltre la lezione di Domenico Conte, “Tra Napoli e Lubecca. L’idea di Europa di Benedetto Croce e Thomas Mann”, prevista domani 27 febbraio alle ore 16 al Mann (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) è ritardata alle ore 16.45 sempre al Mann; venerdì 28 alle ore 10:00 la lezione di Michele Colucci ed Enrico Pugliese dal titolo Noi emigrati, loro immigrati è spostata al Piccolo Bellini; sabato 29 alle ore 10:00 la lezione di Giovanni Vecchi dal titolo Ricchi e poveri nella storia dell'Italia è spostata al MANN ; sabato 29 alle ore 12:00 la lezione di Guido D'Agostino dal titolo Monarchici e repubblicani è spostata al Museo Madre.



Infine sono stati cancellati gli incontri con Gianni Mura e Beppe Smorto venerdì 28 febbraio ore 18.00 in Accademia delle Belle Arti (AMORE E GUERRA. IL ROMANZO DELLO SPORT), quello con Vincenzo Trione al Museo Madre venerdì 28 e David Abulafia domenica 1 marzo al Teatro Bellini. Eventuali altri cambiamenti al programma saranno prontamente comunicati sul sito della manifestazione.



Gli altri appuntamenti:



I VOLTI DEL POTERE / TEATRO BELLINI ore 12

EMILIO GENTILE UOMINI E CAPORALI. La storia SECONDO TOTO’



IN QUESTIONE / ACCADEMIA ore 16

MARCO MERIGGI LE ÉLITES ITALIANE DA CAVOUR AD OGGI



MAESTRI / MUSEO MANN ore 16

DOMENICO CONTE TRA Napoli E LUBECCA.

L’IDEA di EUROPA dI BENEDETTO CROCE E THOMAS MANN



ORIZZONTI / BIBLIOTECA UNIV. NAPOLI ore 17

VALERIO PETRARCA, CARMINE PISANO

NOI E GLI ALTRI: COSTRUZIONI SIMBOLICHE DELL’IDENTITÀ NEL MONDO ANTICO E MODERNO



IL MONDO A NAPOLI/ Teatro Bellini ore 17,30

JOHN FOOT UNA CITTÀ NEL PALLONE: IL MITO MARADONA



NOI E GLI ANTICHI/ MUSEO MADRE ore 18

MASSIMO OSANNA, VICINI E LONTANI. POMPEI 79 d.C.



GRANDI RACCONTI/ ACCADEMIA ore 18

ALESSANDRO MARZO MAGNO

da Venezia a Istanbul. In viaggio con un albero di galea



ORIZZONTI / Istituto Cervantes ore 18

JOSÉ VICENTE QUIRANTE RIVES - NAPOLI E LA SPAGNA TRA PAROLE E PIETRE

introduce FERRAN FERRANDO MELIÀ



GRANDI RACCONTI Teatro Bellini ore 21

AMEDEO FENIELLO, ALESSANDRO VANOLI - IL NEMICO SIAMO NOI



Le sedi del Festival, che prevede la partecipazione di oltre sessanta relatori e tra questi numerosi ospiti internazionali, sono il Teatro Bellini (sede principale), il Museo MANN, il Museo MADRE, il Conservatorio di San Pietro a Majella, l’Accademia di Belle Arti e il Liceo Vittorio Emanuele II, prestigiosi partner nella realizzazione di questa iniziativa.



Tra le attività collaterali per gli amanti della storia c'è la proposta di Scabec Campania>Artecard con Urban Experience: Walkabout esplorazioni urbane radionomadi condotte da Carlo Infante che coniugano passeggiate e conversazioni con lo storytelling dei luoghi e della storia.



Tutte le informazioni su www.campaniartecard.it e su www.lezionidistoriafestival.it