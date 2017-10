Napoli come non l'avete mai letta: viaggio sulle orme dei grandi autori

Sabato 21 Ottobre 2017, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 09:53

Questo pomeriggio, gli amanti della storia e della letteratura di Napoli, sono invitati a partecipare a una passeggiata dedicata ai luoghi e ai monumenti su cui importanti autori hanno scritto nei loro libri. Organizzata dall’associazione Trentaremi, e in compagnia della guida Alessia Zorzenon, i partecipanti s’incontreranno all’ingresso del Castel dell’Ovo alle cinque di pomeriggio. Il luogo dell’appuntamento sarà il primo protagonista di una lettura tratta dal libro “Tufo”, di Erri de Luca. La narrazione continuerà, proseguendo per via Partenope, con i brani di Émile Zola, Guy de Maupassant, con le Lettere a Barbara Leoni, di Gabriele d’Annunzio. Proseguendo per via Chiatamone, una tappa sarà dedicata al Casino Reale e l’Albergo delle Crocelle, che fu dimora di molti scrittori stranieri. Andando verso il borgo di Santa Lucia, ci si soffermerà a parlare della nascita della rivista d’arte e topografia napoletana “Napoli nobilissima”, fondata nel 1892 da un gruppo di letterati come Benedetto Croce, Riccardo Carafa d’Andria, Michelangelo Schipa, Salvatore di Giacomo, Luigi Conforti. Arrivati a Piazza Plebiscito, si racconterà dell’antico Caffè Gambrinus, luogo simbolo di ritrovo di intellettuali e letterati, da fine ottocento a oggi. Su via Toledo si leggeranno brani tratti da “Il Ventre di Napoli”, di Matilde Serao e “Il Viaggio in Italia”, di Goethe. La passeggiata terminerà al Maschio Angioino, raccontato nelle pagine di “Storie e Leggende Napoletane”, di Benedetto Croce.Appuntamento alle ore 17.00 all’entrata del Castel dell’Ovo, per partecipare occorre prenotare al numero 3381411014, oppure scrivendo a info@trentaremi.it.