Napoli, ponte del 2 giugno con apertura dei complessi monumentali

In occasione del ponte del 2 giugno (fino a lunedì) rimarranno aperti a Napoli il complesso Monumentale di San Domenico Maggiore (apertura dalle 9 alle 19), Castel Nuovo (apertura dalle 8.30 alle 18.30, ultimo ingresso 17) il 4 giugno dalle 8.30 alle 14 (ultimo ingresso 12.30). Aperto, nei consueti orari, anche il PAN.

«L'offerta turistica di Napoli è quanto mai ricca in questo periodo. Oltre alle mostre in corso ci sono le iniziative del “Maggio dei Monumenti” promosse dall'ufficio Cultura, tra cui i concerti ospitati dalle strutture alberghiere che hanno aperto gratuitamente i loro spazi alla musica. E poi le nuove aperture come quella della basilica di San Giacomo degli Spagnoli in piazza Municipio che già lo scorso fine settimana ha accolto 800 visitatori tra cui 100 stranieri. I tutor del servizio turistico contraddistinti da pettorine e cappellini sono sempre presenti nelle aree più frequentate per informazioni sulle iniziative in corso e per indirizzare i turisti, prorogati servizi turistici come bagni mobili gratuiti ed infopoint», dichiara l'assessore al Turismo Teresa Armato.

Nel prossimo fine settimana, come già avvenuto per il Museo di Jago alla Sanità, i tutor saranno presenti soprattutto in piazza Municipio proprio per dare indicazioni sulla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli nei giorni 2, 3 e 4 giugno (come avvenuto già nello scorso fine settimana).

In occasione della mostra “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento Meridionale”, curata dal Real Museo e Bosco di Capodimonte, nella Reale basilica di San Giacomo degli Spagnoli - dal 2 al 4 giugno dalle 10 alle 13 - è previsto anche un servizio gratuito di accompagnamento alla visita. Sono in programma, sempre da venerdì a domenica, i concerti del “Maggio dei Monumenti” negli hotel (questa volta tocca a Palazzo Caracciolo in via Carbonara).