Sabato 13 Luglio 2019, 12:27

PIANO DI SORRENTO - Tappa a Villa Fondi, martedì alle ore 21, del tour estivo dei Federa & Cuscini, la band partenopea dal sound folk italo-napoletano nata da un’idea della frontwoman Federica Vezzo. Dopo aver aperto l’estate sul palco del primo maggio a Piazza Dante, a Napoli e aver girato in tour la Campania, il trio acustico propone «Estate Blu 2019 - Davanti al Golfo di Surriento», serata ad ingresso libero organizzata dall'amministrazione comunale di Piano di Sorrento. Con un EP all’attivo (“Viento ‘e Curaggio”) e un singolo uscito in anteprima per Fanpage.it con quasi 2 milioni di visualizzazioni (“Da Piccola” - prodotto e missato da Massimo De Vita e Paolo Alberta presso le Nuvole Studio), quello dei Federa & Cuscini è un progetto che segue un concetto immediato: la semplicità dei buoni abbinamenti. Un incontro di pensieri ed emozioni messi in musica e uniti alla complice "voglia 'e sunà". Un live delicato ed emozionante che ha come temi l’amore, la rinascita e la voglia di rimanere con i piedi saldi nel mondo del cantautorato autentico. Sulla voce e la scrittura della cantante Federica Vezzo si sono espressi favorevolmente artisti come Michele Zarrillo, Riccardo Sinigallia, il musicista e cantante Aurelio Fierro Jr, nipote del grande Aurelio Fierro, il musicista Cesareo, chitarrista di Elio e le storie Tese, e Emanuele D’Onofrio, vocal coach, tra gli altri, di Eduardo De Crescenzo, Sal Da Vinci e Serena Autieri. Nel luglio 2016 Federa & Cuscini aprono il concerto de La Maschera, nel 2017 vincono il LibereVociFestival, nel 2018 vincono il Festival dei Castelli Romani di Velletri e sono ospiti del Barone Rosso di Red Ronnie con FiatMusicFest, nel 2019 partecipano alle semifinali di Musicultura a Macerata e sono tra gli artisti del concerto del Primo Maggio a Napoli.