Pozzuoli in festa per il tradizionale «Pennone a mare»: da quest'anno parte il gemellaggio con Procida

Nel giorno di Ferragosto si rinnova a Pozzuoli la tradizionale festa del Pennone a mare. Nella parte di porto prossima alla Darsena, i pescatori puteolani gareggiano nella tradizionale sfida all’ultima bandierina, questo anno, dedicata alla memoria di Biagio Rezzo, storico partecipante, organizzatore e più volte vincitore dell’unica festa popolare conservata a Pozzuoli.

Su di un palo in legno di 15 metri, cosparso con grasso animale, sospeso a 45° sul mare, sono posizionate 3 bandierine, corrispondenti ad altrettanti gradini del podio. Atleti di ogni età, devoti alla Stella Maris, gareggiano in una goliardica prova di coraggio ed equilibrio: vince colui che, camminando sullo scivoloso palo, riesce a strappare una delle tre bandierine prima di cadere in mare.

Al termine della gara, i partecipanti si recheranno nella chiesetta dell’Assunta a Mare per la celebrazione religiosa e la processione per le vie del centro storico.

Il programma prevede: ore 16 vestizione e benedizione degli atleti partecipanti alla gara nella chiesetta dell’Assunta a Mare; ore 16:30 presso il Molo Caligoliano la tradizionale sfida all’ultima bandierina; ore 18 celebrazione della Santa Messa per tutta la comunità nei pressi della pittoresca chiesetta dell’Assunta a Mare; ore 23 presso il Molo Caligoliano, in deroga al divieto di esplosione di fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale disposta per la presenza di “un evento liturgico e folcloristico fortemente sentito” dalla comunità puteolana, spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune di Pozzuoli. Oltre a Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, sarà presente anche Dino Ambrosino, primo cittadino di Procida, isola con la quale è stato istituito a partire da quest’anno il gemellaggio con il “Palo a sapone” che ogni anno si disputa in occasione della Sagra del mare.