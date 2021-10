Premio Paolo Villaggio, la letteratura umoristica a scuola

Torna a Pozzuoli, il 21 ottobre, il Premio Letterario Paolo Villaggio, la manifestazione che intende premiare, nel campo della letteratura umoristica, i giovani autori e autrici delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Campania. A fare da prologo a questa seconda edizione del Premio sarà la mostra fotografica di Anna Camerlingo dal titolo, “In scena”, organizzata da Maurizio Marino. Palazzo Migliaresi (Rione Terra, Pozzuoli) ospiterà in anteprima la mostra che sarà inaugurata sabato 16 ottobre alle ore 11,30 con ingresso gratuito.

“In scena” è un racconto per immagini di 15 artisti dello spettacolo italiano ritratti un attimo prima, o immediatamente dopo, l’ingresso in scena: Gigi Proietti, Alessandro Gassmann, Margherita Buy, Massimiliano Gallo, Adriano Falivene sono alcuni degli attori ritratti.​ Le immagini sono tutte di grandi dimensioni dal 70x100 al 100x150.Da “I bastardi di Pizzofalcone” a “Il commissario Ricciardi” sino a “Il silenzio Grande” (ultimo film di Alessandro Gassmann), Anna Camerlingo è tra le fotografe più richieste ed apprezzate del cinema così come del teatro e delle produzioni televisive italiane.​

“Quando Stefano Sarcinelli (direttore artistico del Premio) e Maurizio Marino mi hanno chiesto una mostra per la loro manifestazione, non avevo ben chiaro cosa fosse più opportuno produrre. Pur avendo al mio attivo numerosissime produzioni e qualche ricerca personale, realizzare una esposizione senza un tema preciso mi ha indubbiamente creato un certo imbarazzo. Una sera, in teatro, ad una prova generale hanno chiamato gli attori "in scena" ed è stato per me una piccola illuminazione. Ho deciso di esporre alcuni attori poco prima del ciak o comunque in un momento di pausa che seguiva la scena. E' un momento intimo, quasi magico, in cui si fonde il reale con l'irreale", ha spiegato Anna Camerlingo.

Il Premio Letteratura Comica Paolo Villaggio, che ha la direzione artistica di Stefano Sarcinelli, è organizzato con la supervisione ed autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale – in unione con Scabec S.p.A., società in house della Regione Campania, con la S.I.A.E. e l’associazione Arteteca ed IDUE srl.

L’ingresso alla mostra, visitabile sino al 30 ottobre 2021, è gratuito ma è obbligatorio possedere una Certificazione verde Covid-19 (Green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19.

