Premio Salvatore Di Giacomo a Massimiliano Gallo e Federico Vacalebre

Cerimonia di consegna della XXI edizione del Premio Salvatore Di Giacomo, organizzato dalla Pro Loco Due Golfi. Appuntamento lunedì prossimo, alle ore 20.30, in piazza Sant’Agata. Il riconoscimento attribuito quest’anno all’attore Massimiliano Gallo e al giornalista musicale, sceneggiatore e saggista Federico Vacalebre.

Una scelta significativa per la prestigiosa valenza dei due premiati con il Premio Salvatore Di Giacomo che rappresenta ormai un fiore all’occhiello per Massa Lubrense e per tutta la Penisola Sorrentina.