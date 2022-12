Procida ospita «Alan Lomax…viaggio nelle terre delle mille voci» il progetto che combatte l’isolamento delle aree interne

Nel segno del claim di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, «La cultura non isola», e a rimarcare il legame dell’isola con il resto della Campania, sbarca a Procida il progetto «Alan Lomax… viaggio nelle terre delle mille voci», che dall’8 al 10 dicembre unisce due territori ricchi di un patrimonio culturale importante, e costruire insieme un percorso aperto, fatto di racconti di costa e aree interne, e di scambi turistici.

Il progetto, che vede il Comune di Caggiano capofila insieme ai Comuni di Buccino, Romagnano al Monte, Petina, Colliano e Monte San Giacomo, intende anche svincolare dall’isolamento le aree interne, puntando sul loro riaffioramento e sulla capacità di inserirsi nel complesso del sistema Campania, sulla scia dello slogan di «Procida Capitale della Cultura 2022», la «Cultura non isola», al quale il progetto si indirizza in vista di una più ampia programmazione regionale. Giunto alla quinta edizione, il progetto «Alan Lomax… viaggio nelle terre delle mille voci», dopo le prime due tappe a Colliano e Buccino, giungerà proprio a Procida e vedrà i sei Comuni e le loro peculiarità, insieme agli enti partner, protagonisti, in una tre giorni ricca di appuntamenti ed eventi. Musica, enogastronomia, tradizioni, arte e storia racconteranno i territori della Valle del Sele, del Tanagro e del Vallo di Diano, aree interne dell'Appennino meridionale.

Spazio alla tradizione musicale, sulle orme dell’etnomusicologo Alan Lomax, con gli zampognari di Colliano e Caggiano, che si esibiranno nel centro storico di Procida; un ricco e prezioso assortimento delle eccellenze agroalimentari campane grazie al mercatino natalizio di Campagna Amica a cura di Coldiretti Campania, partner del progetto, che porterà in piazza D’Armi le migliori produzioni del territorio. E poi arte e storia con la Fondazione Luigi Gaeta «Centro studi Carlo Levi», altro partner del progetto, con esposizioni, proiezioni e virtual tour. L’iniziativa a Procida, che rientra nell’ambito del progetto «Alan Lomax... viaggio nelle terre delle mille voci», finanziato dal Poc Campania 2014/2020, con la direzione artistica di Silvano Cerulli e l’organizzazione di Atb Consulting, culminerà il 10 dicembre con un convegno dal titolo «Interazione tra fascia costiera e aree interne per la promozione del sistema turistico regionale», nella sala consiliare del Municipio di Procida, che riunirà Comuni, Enti Partner e Regione Campania.