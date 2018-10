«Quaderni ibero americani», a Napoli sesta edizione del premio

E’ tutto pronto per la VI edizione del premio letterario “Quaderni Ibero Americani”, che si svolgerà a Napoli il prossimo 31 ottobre (ore 18), all’Hotel Excelsior. La manifestazione, promossa dalla più antica e prestigiosa rivista italiana di ispanistica “Quaderni Ibero Americani” e da Ámbito cultural de El Corte Inglés, è curata da Patricia Martelli, con il sostegno dell’Hotel Excelsior e Argenio Napoli - Fornitore Real Casa Borbonica e con il patrocinio del Comune di Napoli. La rivista, crocevia dell’ispanismo italiano ed europeo, si avvale di una ‘rete’ formata da 45 Università nel mondo. Nel corso degli anni, ha ospitato interventi e scritti di alcuni premi Nobel tra cui Juan Ramón Jiménez, Camilo José Cela, Vicente Aleixandre, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias e Gabriela Mistral.



Alla rassegna, presentata da Filippo La Porta, verranno conferiti anche premi speciali, tra gli altri, allo scrittore uruguaiano Milton Fornaro, che visiterà Napoli per la prima volta e che ha deciso di ambientare nel capoluogo partenopeo il suo prossimo romanzo; a Ughetta Parisio, artista polivalente nel campo della pittura, della ceramica e delle decorazioni; ad Amarilis Gutiérrez Graffe, Console del Venezuela e Decano del Corpo Consolare di Napoli; a Davide Carnevale, artista. Inoltre, saranno consegnati anche il Premio Jolanda Beccaris e il Premio Paolo Tomasi. Per il terzo anno consecutivo e per volontà degli organizzatori del Premio, Napoli diventa lo scenario prescelto per rafforzare ulteriormente lo storico legame tra la città e la cultura spagnola e sudamericana. Nelle scorse edizioni hanno vinto il premio Alfredo Conde, Javier Reverte, Bernardo Atxaga, Luisa Castro e Juan Eslava Galán.

