Ritorno al futuro, gli obiettivi dell’Europa 2030 alla Fondazione Banco di Napoli

Lunedì 29 giugno, alle ore 18, nella sede della Fondazione Banco di Napoli in via Tribunali 213 a Napoli si svolgerà il terzo appuntamento del ciclo Ritorno al futuro organizzato dalla Fondazione e dall'Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli per ripartire e portare il sistema economico-sociale fuori dalla crisi e in connessione con gli obiettivi di sviluppo dell'Europa 2030. Introducono Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli, e Alfredo Guardiano, presidente dell'Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli; intervengono: Arturo De Vivo (rettore Università Federico II), Giuseppe Paolisso (rettore Università degli Studi della Campania Vanvitelli), Gianluigi Traettino (presidente Confindustria Caserta), Furio Cascetta (direttore Dipartimento Ingegneria Università Vanvitelli), Giorgio Ventre (presidente Incubatore Campania New-Steel srl, Università Federico II), Rosaria Benedetti (ricercatrice Spin-Off Accademico Epi-C srl), Clelia Crisci (amministratrice delegata Lapo Compound srl) e Marco Morganti (ex ad Banca Prossima). Conclude il ministro dell'Università Gaetano Manfredi. Coordina Conchita Sannino, giornalista la Repubblica