SeLF: gli studenti incontrano Napoli e i suoi segreti con il libro di Marco Perillo

Domenica 11 Marzo 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 19:00

Terzo e ultimo incontro con l’autore per gli studenti partecipanti alla quinta edizione del SeLF – Secondigliano libro festival. L’appuntamento è per mercoledi 14 marzo, dalle 10,00 alle 12,00, nel teatrino della parrocchia dei Missionari dei Sacri Cuori, I Traversa Casilli al Corso Italia.I circa 240 ragazzi partecipanti al progetto di lettura si confronteranno con i “Misteri e segreti dei quartieri di Napoli” (Newton Compton) e con il suo autore Marco Perillo per parlare della città, dei suoi segreti, dei suoi problemi. All’incontro è stato invitato l’assessore comunale alla Cultura Nino Daniele.Dopo questo incontro gli studenti si ritroveranno il 3 maggio, stesso posto, stessa ora, per votare il libro preferito e assegnare il “Premio Sgarrupato 2018”, una scultura realizzata dall’artigiano Vincenzo Casaburi per il SeLF. Il Premio e le targhe agli altri partecipanti e ai sostenitori dell’iniziativa saranno consegnati a metà maggio, data ancora da definire, nel corso di una manifestazione che si terrà a Palazzo San Giacomo.SeLF si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, il sostegno dell’Ordien dei giornalisti della Campania e del Sindacato unitario giornalisti Campania e con la collaborazione dei Missionari dei Sacri Cuori, della LS Comunicazione, dell’associazione Arte presepiale e dell’isis Vittorio Veneto.