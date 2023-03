Dall’America ai Quartieri spagnoli: gli studenti dell’accademia europea di Firenze visitano Foqus

Tra i tanti turisti che in queste ore hanno affollato i vicoli dei Quartieri Spagnoli ci sono anche alcuni studenti, arrivati in Italia qualche mese fa, per studiare all’accademia europa di Firenze. Sono in totale trenta e hanno deciso di fare tappa per qualche giorno anche a Napoli.

In questa visita hanno scelto di chiedere ospitalità a foqus, la Fondazione per la rigenerazione urbana e sociale dei Quartieri Spagnoli, per potere effettuare un vero scambio di esperienze e cultura. Nel loro soggiorno hanno visitato il quartiere da cima a fondo e poi con i bambini della fondazione hanno tenuto delle lezioni di inglese e un laboratorio di danza.

In più hanno visitato anche l’archivio storico fotografico dell’agenzia newfotosud, che con le sue immagini riempie ogni giorni le pagine de Il Mattino. I ragazzi dell’aef vengono dagli Stati Uniti, Brasile e Messico dove porteranno, tra foto e selfie un pezzo di Napoli e di foqus.