È spuntata in queste ore ed è già diventata virale l'installazione "artistica" dei Quartieri Spagnoli con la formazione del Napoli.

Da Meret a Osimhen, undici cartonati azzurri, anzi dodici considerando anche il leader Spalletti in "panchina".

Gli undici azzurri sono già diventati un'attrazione per tanti tifosi che in queste ore stanno cercando la location per una visita e foto ricordo.