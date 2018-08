Vico Equense, Antonello Caporale alle Axidie con il libro «Matteo Salvini, il ministro della paura»

Domenica 26 Agosto 2018, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Giovedì prossimo, alle ore 20.30, il giornalista Antonello Caporale presenta il suo ultimo libro «Matteo Salvini, il ministro della paura», Paperfirst editore. La presentazione conclude la rassegna estiva promossa dalla Ubik di Vico Equense, nel Resort Le Axidie, alla Marina di Seiano. Un’estate di letture, riflessioni e confronti nel complesso turistico della famiglia Savarese. Caporale è caporedattore de “Il Fatto Quotidiano”.Invasione. Schifo. Felpa. Sovranità. Terrorismo. Ruspa. Pulizia. Schiavismo. Da qualunque parola si parta si arriva sempre a lui: a Matteo Salvini, il neo ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio del governo Conte. Il politico più social, che ha saputo ripulire l’immagine di un partito consumato dagli scandali, la Lega, e capovolgere il suo mondo senza farsene accorgere. All’inizio se la prendeva con i napoletani, poi con i Rom e infine con gli immigrati: ora “vengono prima gli italiani”, non i padani. Prima il problema del Paese era la Calabria e il sud nullafacente ora sono da un lato gli spacciatori dall’altro i burocrati di Bruxelles. Come racconta Caporale, Salvini ha cambiato la forma ma non la sostanza: il filo della narrazione vincente è sempre la paura. La paura dell’altro, di chi ci invade, di chi attenta alla nostra sicurezza, di chi ci spoglia dei nostri averi o della nostra fede e infine della nostra stessa identità. A dialogare con l’autore ci saranno il giornalista Vincenzo Califano, il professore Salvatore Ferraro e l’onorevole Gianluca Cantalamessa.