«‘A figlia d’’o Marenaro» dalla cucina alla passerella: Assunta Pacifico sfila per Mimmo Tuccillo

Al Castello Mediceo di Ottaviano è andato in scena l’evento di moda “Mare, Vesuvio e Moda” con lo stilista Mimmo Tuccillo. “Uno spettacolo, non una semplice sfilata”, ha spiegato l’organizzazione. Uno spettacolo a cui non sono mancate sorprese a partire dalla scelta della madrina della serata. Dalla cucina di uno dei più famosi ristoranti di Napoli, l’imprenditrice Assunta Pacifico, conosciuta appunto con il nome del locale stesso, ossia ‘A figlia do Marenaro”, sfila in passerella per Tuccillo che l’ha fortemente voluta come testimonial. “I colori in passerella ricordano il blue del mare e il nero lava del Vesuvio, e vanno a nozze con la cucina partenopea del brand ‘A figlia d’’o Marenaro, che ha inaugurato da pochi mesi anche un nuovo ristorante dal nome Innovative”. Insieme alla Pacifico, tanti ospiti eccezionali tra i quali la cantante Valentina Stella, presentati dal poliedrico Gianni Simioli. © RIPRODUZIONE RISERVATA