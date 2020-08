ARTerie, un'altra settimana di eventi con Livio Cori e Maddalena Stornaiulo e Antonio Ruocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue con successo, rassegna di musica, teatro, cinema e danza, realizzata con Fondi Poc 2014-2020 e organizzata grazie a una forte sinergia tra l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e gli operatori culturali del territorio. Per la quarta settimana di programmazione, gli eventi si terranno nei seguenti luoghi: Maschio Angoino, Parco del Poggio (Colli Aminei), Villa comunale di Scampia, Cortile del Complesso monumentale dell’Annunziata, Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa, Parco Attianese di Pianura. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. In ottemperanza alle norme imposte dall’emergenza da Covid 19 è obbligatoria la prenotazione.Al, nell’ambito della rassegna “Ridere 2020. Festival del Teatro Comico e Cabaret”, in scena I Ditelo Voi (19 agosto), Federico Salvatore (21 agosto), Rosalia Porcaro (22 agosto), Ciro Ceruti e Ciro Villano (23 agosto). Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.Aldei Colli Aminei e alla, musica, teatro e cinema a cura del Canto di Virgilio. Al Parco del Poggio, apre la programmazione lo spettacolo di teatro/cinema “Io & Le Donne”, scritto, diretto e interpretato da Raffaele Esposito; con la videopresenza di Lalla Esposito, Barbara Buonaiuto, Giusy Ferro, Anika Russo; scene di Bruno Garofalo; costumi di Antonella Mazziotti; musiche di Marco Zurzolo e Paolo Raffone (19 agosto). Il 20 agosto spazio a “Concerto Rotto per Zingari – Senza fissa dimora”: in scena Gennaro Monti, Sonia De Rosa e Davide De Rosa. Per il cinema, in programma “La casa dei libri” di Isabel Coixet, con Emily Mortimer, Bill Nighy, Hunter Tremayne, Honor Kneafsey, Michael Fitzgerarld (21 agosto); “La Sconosciuta” di Giuseppe Tornatore, con Ksenia Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini, Clara Dossena, Pierfrancesco Favino (22 agosto); “Indivisibili” di Edoardo De Angelis, con Marianna Fontana, Angela Fontana, Antonia Truppo, Massimiliano Rossi, Toni Laudadio. Prima del film “Indivisibili” sarà proiettato il cortometraggio “Sufficiente” di Maddalena Stornaiuolo e Antonio Ruocco, vincitore del Nastro d'Argento nella sezione Corti d'Argento (23 agosto). Alla Villa Comunale di Scampia, spettacolo teatrale “A Rota”, drammaturgia e regia Ramona Tripodi, in scena con Marianita Carfora, aiuto regia Matteo Giardieiio, disegno suono Andrea Canova, disegno luci Sebastiano Cautiero (20 agosto); Matteo Mauriello in “Promenade a Sud. Incanti musicali da le terre del mare”, con Marianita Carfora, Sossio Arciprete e Gianluca Mercurio e, a seguire, proiezione del cortometraggio “Sufficiente” di Maddalena Stornaiuolo e Antonio Ruocco, vincitore del Nastro d'Argento nella sezione Corti d'Argento (21 agosto); Fiorenza Calogero in “Il Canto della Sirena”, con Marcello Vitale, chitarra battente e Carmine Terracciano, chitarra napoletana (22 agosto); “Concerto rotto per Zingari - Storie senza fissa dimora”, con Gennaro Monti, Sonia De Rosa e Davide De Rosa (23 agosto). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 19. La proiezione dei film inizia alle 20.15.Alè il cinema ad aprire la programmazione di questa settimana con la proiezione di “GGG Il grande gigante gentile” (20 agosto) e poi arriva la musica con Livio Cori in concerto (21 agosto). All’Arena delci sono il teatro con “Una serata con Massimiliano Gallo” (22 agosto) e la musica con Giovanni Amato Quartet (23 agosto). Tutti gli eventi in calendario iniziano alle 21.Aldi Pianura, il cartellone è giocato tra cinema, teatro e musica. Apre la programmazione la proiezioni del film “Samba”, diretto da diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano (20 agosto). Ancora cinema il 21 agosto con “Un giorno all’improvviso” di Ciro D’Emilio. Poi arrivano la musica con “Mandulinata a Napule” con Mario Maglione (22 agosto); e il teatro con il Circo di Saltimbanchi a cura della Compagnia dei Saltimbanchi di Giulio Carfora. Tutti gli eventi in calendario iniziano alle 21.