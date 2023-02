Balli, canti, sfilate in maschera: in piazza Mercato arriva il Carnevale di Masaniello

Domani, domenica 19 febbraio, piazza Mercato si trasforma nel villaggio di Masaniello e - in occasione del Carnevale - dalle 10,30 alle 13,30, sarà spazio di festa per i bambini e le famiglie di Napoli.



Piazza Mercato diventerà un vero e proprio villaggio del divertimento dedicato a Masaniello, figura che ha segnato un pezzo di storia del quartiere.

Gli educatori ed animatori di Asso.gio.ca. (L’Associazione gioventù cattolica che opera sul territorio da 25 anni) faranno divertire i bambini con balli, canti, sfilate in maschera, oltre a spiegare la storia della piazza che, per secoli, è stata sede del commercio e delle botteghe dei tessuti e dell’artigianato e che quattrocento anni fa divenne palcoscenico delle rivolte di Tommaso Aniello. Qui saranno montati i gonfiabili, ci saranno giocolieri e mangiafuoco, un’area giochi con canestri, porte da calcio, tiro con l’arco. Per tutti sarà possibile la foto ricordo, grazie ad un piccolo set fotografico per la classica foto in maschera.

Il “Carnevale di Masaniello” è un’iniziativa di una rete di associazioni che hanno anche promosso la Fiera del giocattolo nel gennaio scorso: con Asso.gio.ca., ci sono infatti: la fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, il consorzio Antiche botteghe Tessili di Piazza Mercato e l’Antico Borgo Orefici. La manifestazione è stata sostenuta economicamente dalla rete territoriale ed ha ottenuto il patrocinio morale dell’Assessorato al turismo del comune di Napoli e della II municipalità.

«Il Carnevale di Masaniello – spiega Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso. Gio. Ca. – è un’altra occasione per dimostrare che piazza Mercato è viva ed è un luogo che ha enormi potenzialità, sinora non ancora sfruttate. Ci auguriamo che manifestazioni come questa possano aiutare a migliorare la qualità della vita in questa parte della città, ma soprattutto possano far comprendere ai ragazzini che gli spazi del territorio vanno recuperati per attività culturali, di svago e divertimento e non per occupazioni ai limiti della legalità».

«Il Carnevale a Piazza Mercato – aggiunge Giuseppe De Stefano, segretario generale della Fondazione di Comunità del Centro Storico - è un motivo per la comunità per ritrovarsi a festeggiare insieme in modo sano e per liberarsi delle ansie e degli affanni quotidiani ed è rivolto a chi vive l'infanzia al di là dell'anagrafe con l'innocenza della rivolta festosa. All'insegna di Masaniello, nuova maschera dettata dalla storia e dalla leggenda dei luoghi, ci sentiremo insieme protagonisti della gioia che contraddistingue i nostri cuori».

«La partecipazione attiva ed appassionata del nostro consorzio ad attività sociali non è nuova e dimostra, ancora una volta, la sincera vicinanza al nostro quartiere - è quanto dichiara Claudio Pellone, presidente del Consorzio Antiche Botteghe Tessili - il nostro obiettivo dichiarato è quello di costruire, insieme a tutti gli altri enti del territorio, una comunità educante consapevole».