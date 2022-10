Celiachia, congresso scientifico a Sorrento: all'esame terapie alternative alla dieta senza glutine

Ricercatori e medici riuniti a Sorrento. Dal 19 al 22 ottobre 2022 gli specialisti intervengono al simposio internazionale sulla Malattia celiaca presieduto da Riccardo Troncone, professore ordinario dell’Università Federico II, presidente della Società internazionale per lo studio della malattia celiaca, e da Carolina Ciacci, professore ordinario dell’Università di Salerno. Provenienti da 60 paesi, i ricercatori con gastroenterologi, pediatri, dietisti, esponenti di associazioni di pazienti e dell’industria farmaceutica sono chiamati a confrontarsi sulle nuove frontiere nella diagnosi precoce, nell'assistenza e nelle cure. «In occasione della più importante manifestazione scientifica a livello globale nell’area della celiachia», dice orgoglioso Troncone, che sottolinea: «La scelta di organizzare il meeting in Campania è un riconoscimento del ruolo che la ricerca napoletana ha avuto nello studio di questa condizione». Un ritorno nei luoghi che hanno segnato la storia delle scoperte in corso a distanza di 23 anni.

La celiachia, come ribadisce l'ultima relazione al Parlamento, interessa 250.000 persone in Italia, più spesso donne. Ma questa cifra è largamente sottostimata dal momento che molti casi non vengono nemmeno identificati. «Farlo resta una priorità per la prevenzione delle complicanze che possono insorgere in assenza di trattamento», avverte il docente della Federico II. Alla ricerca, spinta anche dalle aspettative dei pazienti, è dedicato spazio nel congresso: tra le ultime novità, le terapie alternative alla dieta senza glutine. Importanti i progressi raggiunti, i lavori sono un'occasione importante per discutere nuove possibili strategie.