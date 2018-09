Addio Auchan, al centro commerciale Neapolis apre Sole 365 con Rosario Miraggio

Mercoledì 26 Settembre 2018, 19:30

Un’eccellente rapporto qualità-prezzo, frutto di una selezione accurata che pone al centro dell’attenzione il cliente e la sua esperienza di acquisto, consentendogli di risparmiare non solo in alcuni periodi di promozioni, ma 365 giorni all’anno. Ecco il nuovo modello di business con cui Sole 365 esordisce al Centro Commerciale Neapolis.Sabato 29 settembre alle 10:30, la Galleria inaugurerà l’arrivo di questo nuovo brand che conta circa 50 negozi sparsi in tutta la Campania, ponendosi come uno dei principali attori del panorama distributivo campano. Cura del design e sostenibilità sono altri due punti di forza di Sole 365 che non stampa volantini – abbattendo costi e ripercussioni inquinanti di carta e rifiuti – e cura nel design ogni suo punto vendita per creare ambienti dove il cliente possa essere consapevole della centralità che assume la sua esperienza di acquisto. Un ambiente, quindi, ordinato, dai colori sereni e dalla comunicazione chiara e semplice.L’inaugurazione del supermercato sarà accompagnata dalla musica di Fabio Serino.Ma non finisce qui. Per festeggiare questa grande novità, domenica 30 settembre alle 21.30, Rosario Miraggio incontrerà i fan con un grande live. Classe 1986, il cantante ha collaborato con artisti del calibro di Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio e Club Dogo, esibendosi anche su Rai e Mediaset.Un appuntamento da non perdere che, insieme a promozioni, occasioni e prodotti di qualità a prezzi convenienti, rende il Centro Commerciale Neapolis protagonista della città, oltre che di un percorso di rinnovamento che parte proprio dal suo nome. Obiettivo, offrire alla città uno shopping ancora più completo e conveniente: già adesso Neapolis, con i suoi 80 negozi, rappresenta l’offerta commerciale più ampia e completa all’interno della città.