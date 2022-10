Cimitile, itinerari di fede e gusto del Nolano-Vesuviano nelle basiliche paleocristiane

Riflettori accesi sulle Basiliche Paleocristiane di Cimitile per gli itinerari di fede e di gusto del Nolano-Vesuviano. Domani, sabato 22 ottobre, i nuovi appuntamenti in programma dalle 18,30 nelle Basiliche Paleocristiane, il monumento di arte paleocristiana più importante del Mezzogiorno.

È nel complesso dove sorge il primo campanile della cristianità che si svolgeranno gli eventi che rientrano nel palinsesto del progetto Nolano - Vesuviano: itinerari di fede e di gusto, cofinanziato dal Poc Campania 2014 -2020. (Rigenerazione urbana politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale).

Si parte dalle 18,30 con il concerto dal titolo Tra sacro e profano eseguito da I virtuosi napoletani, l'orchestra diretta da Roberto Maggio che ha l'obiettivo di riconsegnare la musica classica all'amore del grande pubblico. Seguirà poi, alle 19,30, la performance del trio That's Posteggia con Gianluca Buonfiglio, Salvatore Giugliano e Franco Russo. E sarà proprio la musica classica napoletana a fare da sottofondo alla degustazione di prodotti tipici locali a cura della Pro - Loco Città di Cimitile. Sarà l'occasione per riprendere l'antica tradizione secondo la quale nel giorno dedicato alla Madonna del Carmine le famiglie di Cimitile si riunivano proprio nelle Basiliche per vivere in amicizia un momento di festa consumando gli gnocchi a base di farina e patate. D'altra parte l'obiettivo del progetto che unisce nel nome del patrimonio artistico e religioso e delle tradizioni locali ben cinque Comuni è proprio di tramandare e valorizzare un'eredità culturale di notevole pregio. Oltre a Cimitile, a fare rete sono, infatti, anche Marigliano, capofila), Liveri, Massa di Somma e Visciano. Gli eventi si svilupperanno fino alla fine dell'anno coinvolgendo anche le scuole che saranno protagoniste di un gemellaggio territoriale che favorirà la conoscenza della storia dei luoghi e delle proprie radici verso le nuove generazioni.

A collaborare per la riuscita dell'iniziativa anche l’Agenzia di sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, il comitato provinciale di Napoli dell’unione nazionale Pro Loco d’Italia, il coordinamento dei distretti turistici della Campania e l’ordine dei Tecnologi alimentari di Campania e Lazio.

«È questa - sottolinea il primo cittadino di Cimitile, Nunzio Provvisiero - l'imperdibile occasione per dare risalto alle nostre eccellenze e soprattutto per sperimentare nuove forme di collaborazione destinate a produrre risultati in termini di valorizzazione e promozione del nostro territorio».