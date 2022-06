San Giorgio a Cremano, «Cinema intorno al Vesuvio»: il festival che avvicina il popolo alle sale

Torna “Cinema intorno al Vesuvio”, storica rassegna di cinema all’aperto curata dall’associazione Arci Movie, che inaugura la sua XXIX edizione giovedì 23 giugno 2022 alle ore 21.15, continuando per quaranta serate fino al 7 agosto. Sarà la speciale cornice dei giardini di "villa Bruno", a San Giorgio a Cremano, a ospitare le proiezioni accompagnate da registi e attori alle quali si aggiungeranno anche incontri sul cinema e altri eventi speciali.

La rassegna propone film italiani e internazionali di grande qualità e a vocazione popolare, con l’obiettivo di riportare la gente di tutte le età al cinema, attraverso uno straordinario momento di aggregazione diventato imprescindibile per molte persone nel corso degli anni. Per festeggiare la ripartenza dell’arena, molte proiezioni saranno introdotte da registi, attori e artisti che incontreranno il pubblico per testimoniare l’impegno e la partecipazione in un periodo storico particolarmente critico per la settima arte.

La prima presentazione vedrà protagonista "Qui rido io" di Mario Martone che racconta la figura del noto drammaturgo napoletano Eduardo Scarpetta.

«Cinema intorno al Vesuvio - sostiene il sindaco Giorgio Zinno - torna per il sesto anno a San Giorgio a Cremano confermando il suo valore e accrescendo di anno in anno la reputazione di kermesse cinematografica nazionale. Gli artisti, registi e attori che vi prenderanno parte calcheranno un virtuale tappeto rosso che li condurrà davanti ad una platea appassionata e interessata a conoscerli dal vivo, per apprezzare e godere ancora di più delle migliori pellicole.»

Oltre la rassegna principale e alle presentazioni del film ci saranno anche altri eventi che arricchiranno l’offerta culturale di “Cinema intorno al Vesuvio”. Sulla terrazza di Villa Bruno si svolgeranno i consueti incontri di “Parliamo di cinema” e la rassegna “Corti in villa” che si svolgerà durante l’Arena con otto cortometraggi nazionali e internazionali.

Le serate di cinema hanno inizio alle ore 21.15. Gli incontri in terrazza iniziano alle 19.00. Il biglietto costa 4 euro e il botteghino sarà aperto dalle ore 20.15.