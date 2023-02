Cosa fare a Napoli nel weekend di Carnevale dal 17 al 19 febbraio: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Ecco tutti gli appuntamenti del weekend di Carnevale da non perdere: teatro, musica ed eventi da venerdì 17 a domenica 19 febbraio 2023.

Teatro

Teatro CortéSe

Continua la stagione artistica per il pubblico dell'accogliente sala di Viale del Capricorno, sabato 18 febbraio alle ore 21:00, in scena «Al Sapor di Varietà» con i fratelli Salvetti.

Cinema Academy Astra

AstraDoc porta a Napoli il docu-film «Franco Battiato – La voce del padrone» di Marco Spagnoli. Sarà proiettato nell’ambito della rassegna «Astradoc - Viaggio nel cinema del reale» al Cinema Academy Astra di via Mezzocannone, venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 20:30.

Palapartenope

«Nessuno è diverso» è il nuovo progetto musicale del cantautore Gianni Fiorellino che, con un sold out annunciato, sarà presentato, live al Palapartenope di Napoli, questo sabato 18 febbraio.

Teatro Tram

Dal 16 al 26 febbraio debutta al Teatro Tram «Io sono Fedra»: la sala di via Port’Alba a Napoli fa salire sul palco docenti e allievi del laboratorio di teatro e dal 16 al 26 febbraio porta in scena una riscrittura della tragedia di Euripide a cura di Marina Salvetti.

Teatro Diana

Torna a Napoli il mentalista Francesco Tesei. Telepathy è il titolo del suo nuovo show, in scena al Teatro Diana il 17 febbraio, unica data. In quanto mentalista, Francesco Tesei ha sempre provato a leggere il pensiero delle persone, una capacità spesso descritta con la parola Telepatia.

Teatro Nuovo di Napoli

È firmato da Claudio Di Palma, che ne è anche interprete, il racconto teatrale «Letteratura e salti mortali» tratto dall’omonimo libro di Raffaele La Capria. Lo spettacolo sarà in scena, sabato 18 febbraio 2023 alle ore 19.00 (in replica domenica 19) sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Napoli.

Eventi

Città della Scienza

Domenica 19 febbraio l’imperdibile appuntamento con la grande festa per tutti i bambini: «A Carnevale una scienza spettacolare». Trucchi, travestimenti, maschere, parata di costumi, temi tipicamente carnevaleschi declinati in chiave scientifica, grazie a spettacoli e simpatici esperimenti. Non mancheranno le sorprese, il grande show in sala Newton e un gadget creativo per tutti i bambini.

Palma Campania

Reduce dal successo a Sanremo, l’attrice e showgirl Chiara Francini, sarà presente a Palma Campania il 19 febbraio, domenica, nel giorno della cosiddetta «Messinscena», a partire dalle 16:30.

Edenlandia

Due giorni all’insegna dell’allegria, il 18 e il 19 febbraio, già dalla mattina con le attività di truccabimbi, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00, e con i laboratori a tema per a creare la propria mascherina.

Doppio appuntamento, dopo il grande successo dell’anno scorso, anche con la grande sfilata di carnevale, dove protagonista sarà il pubblico dell’Edenlandia, grandi e piccini. Quindi sabato e domenica alle 11:30 e alle 16:00, sul palco centrale sfileranno le maschere.

Vomero

Vomero in festa sabato 18 febbraio per la consueta “Mascherata delle famiglie”, un appuntamento da oltre 20 anni che riunisce bambini, genitori e nonni in una parata di Carnevale. L’appuntamento è alle ore 10.30 in via Scarlatti.

Pietrarsa

Il weekend di Carnevale non può essere che incantato, originale, danzante e in maschera con i propri eroi tra incantesimi, sfide, avventure e sorprese tra i vagoni storici di Pietrarsa. Sabato 18 e domenica 19 febbraio la compagnia di «Ma dove vivono i cartoni?» fa tappa al Museo nazionale ferroviario con «Pietrarsa in Carnival», una due giorni dedicata ai bambini e alle famiglie tra maschere e coriandoli.

Sorrento

Due giorni all’insegna del divertimento per grandi e piccini. Sono quelli che Sorrento dedica al Carnevale. Il primo appuntamento con «Aspettando Carnevale», è in programma domenica prossima, 19 febbraio, tra le 10.30 e le 13.30 e poi dalle 15 alle 18.30 in piazza Lauro. Martedì 21 febbraio si entra nel vivo dell'atmosfera carnevalesca tra le 15 e le 18.30 nell'area che va da corso Italia fino a piazza Lauro.