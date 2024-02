Una serata speciale tra le dolomiti, Anacapri incontra Selva di Val Gardena

Trasferta caprese in Selva di Val Gardena la ridente località del Trentino che ha ospitato una serata Made In Capri. Un quasi gemellaggio promosso dai fratelli Luca e Andrea Lallini che da oltre venti anni gestiscono ad Anacapri una delle strutture turistiche più importanti come la Seggiovia che conduce a Monte Solaro.

La serata tutta legata alle tradizioni delle due località turistiche è stata organizzata nel Rifugio Emilio Comici dal proprietario Igor Marzola, figlio di Gianni Marzola fondatore del Dolomiti Super Sky, amico della Famiglia Lallini e amante dell’isola azzurra, che è riuscito a ricreare a 2100 metri d’altezza le atmosfere che si vivono sull’isola di Capri, e con altri eventi che avranno luogo ad Anacapri si rafforzerà quel gemellaggio che alle due località una montana e l’arta marina che sono riusciti a creare con questo primo e apprezzato appuntamento.

Il clou della serata è stata la cena dai sapori capresi che il Columbus, il ristorante accanto alla seggiovia, ha voluto preparare per la cena speciale la famosa torta caprese, preparata con l’olio dell’Oro di Capri, che è diventato un simbolo del comune alto dell’isola azzurra che Vincenzo e Sabina Torelli patron del locale hanno voluto offrire agli speciali ospiti.