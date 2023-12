Fashion Gold Christmas, l'evento natalizio a Villa Ruggiero

Un evento glamour per trascorrere una serata in armonia e per augurarsi un felice Natale: torna il Fashion Gold Christmas, la tradizionale manifestazione ideata ed organizzata da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, e dal modello e attore Nicola Coletta.

Il prossimo 22 dicembre, a partire dalle ore 19,30, nell’incantevole Villa Ruggiero, accogliente struttura per eventi e ricevimenti, immersa nel verde, situata a Brusciano, in via Guido de Ruggiero, si terrà la kermesse, che riproporrà la collaudata formula della conduzione a tre. Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice, opinionista, volto noto televisivo, vestita da Paolo Iovino Couture, MG Couture e Loris Couture, Nicola Coletta, top model e attore, vestito da Atelier Daniele Bruno, ed Emanuela Gentilin, giornalista Mediaset, inviata speciale dalla Casa de Il Grande Fratello, vestita da Sonsoles Sartoria e MG Couture, vi aspettano per una serata all’insegna della moda, della musica e del divertimento. Si inizia con un esclusivo Cocktail di benvenuto, si prosegue con il red carpet, le interviste, le sfilate e le premiazioni.

Per l’edizione natalizia i prestigiosi riconoscimenti saranno conferiti a personaggi del mondo artistico, della canzone, della televisione, per il momento sono confermati: Antonio Guerra, il giovanissimo attore con esperienze importanti come Mare Fuori e Un posto al sole, attualmente coprotagonista di Napoli New York, il film diretto da Gabriele Salvatores, Marsica De Angelis, amata e raffinata interprete della musica napoletana, Umberto Mortelliti, direttore responsabile della rivista ORA, Pasqualino Maione, cantautore, sulla ribalta da anni, da quando ha preso parte ad Amici, di nuovo in attività dopo una pausa forzata per risolvere un problema di salute, I Mr.Hyde, big della musica napoletana moderna, aperti alle collaborazioni e validi musicisti nonché produttori e scopritori di talenti, Wanda Fisher, cantante, interprete musicale, opinionista televisiva, sosia dell’artista Spagna, pupilla di Cristiano Malgioglio, che di recente ha inciso la cover de Il mio canto libero di Lucio Battisti come omaggio al suo amico cantautore, Fiorenzo Madonna, attore, volto noto televisivo, star di Un posto al sole, grazie al bel ruolo di Eduardo Sabbiese.

Saranno presenti anche vari professionisti nel settore della moda e del mondo dello spettacolo: stilisti, giornalisti, fotografi, fashion blogger, modelli, modelle, attori, attrici, personaggi dello star system nazionale ed ex premiati.

Nel corso della serata le gettonatissime sfilate: saranno presenti Paolo Iovino Couture con la sua raffinatezza e charme sia per la donna che per l’uomo, sempre eleganti, seducenti, sobri, dinamici, abiti da sera e da sposa, realizzati a mano, su misura, unici, esclusivi, con stoffe selezionate, colori alla moda, all’insegna della bellezza; Gabriel Jariel Bonomo con le sue creazioni di alta moda donna e uomo, capi unici, su misura, linee perfette, uno stile elegante, raffinato, ricercato e contemporaneo, con un accostamento di consistenze e leggerezze; Michela Galeota Fiore, nata con la passione e l’amore per la moda, che ha realizzato il sogno di poter osservare il sorriso della soddisfazione stampato sul suo volto e su quello dei suoi cari raggiungendo la felicità con ago e cotone; Ufficio Stile Giovanna Panico con Muse, la sua originale Collezione di caftani e non solo, abiti senza tempo né tempi, con i quali sentirsi liberi, una grande artigianalità, tantissimi premi ricevuti e un lavoro svolto con amore e passione, con anima e corpo; Atelier Loris con i suoi abiti da cerimonia e sposa, i suoi capi artigianali, unici e su misura, il suo stile creativo e portabile, la cura del taglio e dei dettagli, un’ottima padronanza dei tessuti e un’attenzione per ricami e intarsi; Flash Moda della Sartoria artigianale Sonsoles con i suoi abiti da sposa e cerimonia su misura e i suoi abiti personalizzati, un marchio che risale alla marchesa Sonsoles de Ycaza, una donna degli anni ‘20, che iniziò ad ascoltare la voce dell’indipendenza; la scuola professionale di Moda “Levi Enriques”, una scuola secondaria di secondo grado di Portici, nata nel 2011 e presente a vari eventi sul territorio. Ogni anno, anche grazie al Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Liccardo, la scuola partecipa a diverse manifestazioni per presentare la propria offerta formativa con le capsule collection realizzate dagli studenti. E ancora, una mini-collezione dei gioielli di Kliché bijoux con uno spiccato senso artistico, il suo laboratorio orafo a Pompei è una fucina di novità e creatività, che ospita le sue originali linee di gioielli.

Il trucco sarà affidato a Mary Make Up Artist, che, per la sua forte passione per il mondo della bellezza, ha ottenuto l’abilitazione professionale di estetista, attestati di tecnica di ricostruzione unghie e come Make Up Accademia di Alessandra Amabile, ha truccato varie celebrità del mondo dello spettacolo ed è specializzata in wedding make-up, trucco teatrale, trucco fotografico e pubblicità. Il look dei capelli sarà curato da Immagine di Rosa Biondelli mentre le decorazioni saranno curate dal fiorista Luca Antignani, che trasformerà la location in un grande addobbo natalizio. Partner ufficiali il Digital Sharing CEO, esperto in Communication Marketing & Management, e il New Training Fitness Club dei Fratelli Natale e Ferdinando Mandile, sita a San Pietro, in via Abate Cuomo, 18, che offre ai clienti una vasta gamma di abbonamenti e di corsi da seguire tra cui Bodybuilding e sala attrezzi, Preparazione per concorsi di forze armate, Posturale per bambini e adulti, Lezioni di Street Defence con lezioni di Krav Maga, Servizio personal e Coaching online e in sede.

La palestra è riconosciuta dal Coni, è in continuo aggiornamento grazie alla passione di due fratelli di 21 e 32 anni specializzati in fitness. I premi provengono dall’artigianato vietrese e sono interamente dipinti e decorati a mano. Le coreografie saranno curate da Stefania Maria, mentre l’ufficio stampa è gestito dal giornalista Antonio D’Addio, foto ufficiali di Fotografi Burrone di Vincenzo Burrone. A fine serata ci sarà un sontuoso buffet con tante bontà, le degustazioni di Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà, le degustazioni di una selezione di vini del marchio Vini De Martino - Antiche Vigne Pompeiane, attivo fin dal 1999, specializzato nella produzione di vini tipici del luogo come l’IGT Pompeiano, l’IGT Campano, l’IGT Beneventano e vini doc del Vesuvio, e del marchio d’eccellenza dell’Azienda D’Avino, mentre i dolci e la torta saranno realizzati dal famosissimo chef patissier Francesco Balestra, La Delizia Gelateria Pasticceria”, sita in Via Ferrovia dello Stato 6, a Ottaviano.