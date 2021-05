Le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo aderiscono a Kidpass Days

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo aderiscono il 15 e 16 maggio a KIDPASS DAYS 2021, un fine settimana interamente dedicato alle famiglie per far conoscere il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano e per diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino. L’iniziativa prevede una maratona di eventi online e in presenza organizzati in simultanea, in collaborazione con musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni in tutto il territorio nazionale.

Sabato 15 maggio alle ore 15.00 le Gallerie d’Italia propongono il “Grande Gioco delle Gallerie d’Italia”, un appassionante viaggio virtuale che porterà a scoprire paesaggi e personaggi curiosi e affascinanti che hanno percorso secoli e città attraverso tre opere della collezione Intesa Sanpaolo che rappresentano vedute di Milano, Napoli e Vicenza. L’iscrizione si effettua con l’invio di una mail a info@gallerieditalia.com. I partecipanti riceveranno il link all’evento, che si terrà nella piattaforma Webex.

Domenica 16 maggio 2021 verranno proposti percorsi gratuiti nelle tre sedi museali di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli e Vicenza.

A Milano domenica 16 maggio alle ore 11.00 e alle ore 15.30 verrà proposto “Da Canova a Boccioni andata e ritorno!”, un percorso ricco di curiosità, di quando si poteva raggiungere il centro di Milano in barca, per bambini dotati di fantasia e voglia di esplorare! I bambini e le famiglie saranno invitati a una avventura fra storie antiche e fatti bizzarri... dal viaggio di Ulisse ai dipinti di Giovanni Migliara che “spostava chiese e palazzi” nell’Ottocento senza usare photoshop.

Ingresso e attività gratuiti per le famiglie, indicato per bimbi dai 6 ai 10 anni. Durata 60’, prenotazione obbligatoria entro sabato 15 maggio al numero verde 800.167619 o info@gallerieditalia.com.

A Napoli le Gallerie d'Italia proporranno domenica 16 maggio alle ore 11.00 e alle ore 17.00 “Un viaggio in cornice”, un emozionante viaggio nella città di Napoli, attraverso le vedute più rappresentative della collezione delle Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano, alla scoperta dei luoghi che hanno affascinato i viaggiatori del Grand Tour.

Ingresso e attività gratuiti per le famiglie. Durata 40’, prenotazione obbligatoria entro sabato 15 maggio al numero verde 800.454229 o info@palazzozevallos.com. L’attività sarà avviata all’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti, fino a un massimo di 9.

A Vicenza le Gallerie d'Italia invitano domenica 16 maggio alle 10.30 e 16.00 al Family Lab “Un futuro arcobaleno” in occasione della mostra FUTURO. Arte e società dagli anni Sessanta a Domani. Le proposte rientrano in un ciclo di percorsi sensoriali dedicati ai bambini (6-10 anni) e alle loro famiglie: ogni appuntamento svela i segreti di un colore (nero – blu – verde – rosso – bianco), associato ad alcune opere in mostra. I piccoli “esploratori” sono invitati a creare un proprio diario di bordo partendo dalle suggestioni vissute a contatto con i capolavori dell’arte contemporanea in mostra a Palazzo Leoni Montanari. Alle 10.30 Un futuro arcobaleno proporrà “La mia valigia piena di blu” mentre alle 16.00 protagonista sarà il colore verde con “Una verde cartolina dal mondo”.

Ingresso e attività gratuiti per le famiglie. Durata 30’, prenotazione obbligatoria entro sabato 15 maggio al numero verde numero verde 800.578875 o informazioni@palazzomontanari.com.