Il Grand Hotel Parker’s si tinge dei colori dell'arcobaleno: aperitivo per le Unioni Civili

Venerdì 17 Maggio 2019, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione del terzo anniversario dell’approvazione della legge Cirinnà (Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2016), il Grand Hotel Parker’s presenta la serata Rainbow sulla terrazza Efebo: un aperitivo aperto a tutti e principalmente orientato alle Unioni Civili e a tutte le famiglie Arcobaleno.Il Grand Hotel Parker’s ha accolto e organizzato il ricevimento della prima unione civile della città di Napoli il 20 settembre 2016 portando in hotel i colori dell’arcobaleno e inaugurando così un nuovo segmento del wedding. Ora vuole rinnovare quel giorno con un evento speciale, realizzato anche in collaborazione con l’Arcigay, che vedrà la partecipazione della senatrice Monica Cirinnà.Per l’occasione la terrazza Efebo e la Sala delle Muse saranno allestite in tema grazie alla collaborazione di De Luca Flower Designers, Yolanda Liccardo della TOA Wedding Planner, Leopoldo CaféBar e Carthusia profumi di Capri, Gianni Esposito Fotografo.