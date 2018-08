Il primo assalto al castello di Teggiano è uno show

Domenica 12 Agosto 2018, 12:45

Il borgo di Teggiano, antico feudo dei Principi di Salerno Sanseverino è protagonista assoluto della rassegna “Assalto al Castello”, promossa e realizzata dalla Scabec Regione Campania in collaborazione con il Comune di Teggiano, in programma fino a domani al Castello Macchiaroli, l’antica fortezza di epoca normanna del Vallo di Diano, sede anche della famosa “Congiura dei Baroni” del 1485, locato nel pieno centro storico del paese salernitano. Ieri c'è stato il primo "assalto" davanti a migliaia di persone.Nelle tre giornate della manifestazione sarà attiva una navetta da e per il borgo medioevale, fulcro del programma, e saranno attivate visite guidate al Castello Macchiaroli e ai casali del centro storico.Più di 400 i figuranti, inoltre, del corteo storico diretto da Salvatore Senatore anche regista dello spettacolo che prende il nome dalla manifestazione stessa “Assalto al Castello” in scena tutte le sere a partire dalle ore 24. Alla tavola della principessa Costanza quest'anno ha come principale promotrice la Bcc del Cilento di Sassano e del Vallo di Diano e della Lucania.