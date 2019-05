In villa comunale la Giornata mondiale del gioco è per tutti: da 0 a 99 anni

Venerdì 24 Maggio 2019, 18:00

A partire dagli studi di Sigmund Freud, il gioco viene considerato parte fondamentale della formazione psicologica del bambino, così come dell’elaborazione della sua personalità. Ma il gioco è un fattore importante e riequilibrante anche della vita dell’adulto, nonostante si tenda spesso a dimenticarsene e dunque a trascurarlo.Non lo dimentica l’Assessorato al Welfare del Comune di Napoli, che ha così dato vita al progetto “Una città per giocare” – che infatti “si rivolge a bambini, adolescenti, famiglie e cittadinanza tutta, ed è incentrato sulla necessità di promuovere il gioco come buona pratica sociale di incontro, coesione e prevenzione”.Non poteva allora mancare l’appuntamento con la “Giornata mondiale del gioco” – che ricorre questo sabato 25 maggio, e la cui celebrazione viene organizzata in villa comunale (lato di piazza Vittoria, dalle 10 alle 18; per maggiori informazioni, si può visitare il sito unacittapergiocare.it).Da aggiungere che il tema scelto per questa edizione è “Il gioco è un diritto”, che vuole indicare il valore dell’attività ludica come fattore di crescita del singolo e della comunità.Partiamo col dire che in più momenti della giornata saranno a disposizione di tutti attività libere e diversi tipi di giochi ovviamente. Inoltre, sono previste le classi di yoga e letture per i più piccoli con Marica Nocerino.Tanti i laboratori e le iniziative (cui si darà qui solo uno sguardo sommario): le altalene di "L’Altralena" e lo shangai gigante di "Mammamà" e Alessandra Rocco, il riciclo creativo con il "Gruppo valori comuni", il tiro con l’arco e l’origami con "La danza delle farfalle".Con l’Unione italiana ciechi si potranno fare dei sorprendenti esperimenti a occhi chiusi, mentre con "Natura SottoSopra" si scoprirà la scienza giocando, e con "Passione Infinita" si realizzeranno gigli di cartapesta. Ci saranno poi "Melagioco" per conoscere e usare i colori, "La volpe Sophia" per giocare tra musica e filosofia, "Le nuvole scienza" con Insettigator: “gioco/sfida attraverso il quale i partecipanti si cimenteranno nel ruolo di investigatori entomologici allo scopo di identificare varie specie di artropodi”."Brickanti", per costruire con i mattoncini; le letture animate con Milena Edizioni; i giochi di strada e di legno con "Ludobus Artingioco". "AgriGiochiamo" offrirà la possibilità di “esplorare, giocare, scoprire” la natura; "Ludofficina" una postazione per i più piccoli; "BiblioApe" libri e voci curiose.La "Ludoteca cittadina" presenta i propri laboratori, mentre "Cantaballo" attività con il corpo e con la voce. Ancora: si potrà giocare a Pallarmonica; oppure – con "La tana dei Goblin" – a tanti giochi da tavolo; mentre con la "Chiave d’argento" a giochi di ruolo.Non mancano gli spettacoli, anche interattivi: quello di Ole e Silvia farà ridere grazie agli sketch; il "Circobus" con Vera Vu trasporterà nel mondo delle arti circensi; concluderà la giornata (alle 17) quello di “Tanto per gioco”: “Finalmente” con il maestro burattinaio Angelo Miraglia.Inoltre, la giornata sarà animata dai personaggi dei Morks; e con il laboratorio di “Serigrafia on the road” verrà realizzata la maglietta dell’evento con Andrea Lodato (se si porterà una t-shirt da casa, si potrà portarla indietro con su stampato il logo della manifestazione).Sono invitati a giocare tutti, da zero a novantanove anni.