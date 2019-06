Influencer da un milione di follower nel Golfo di Napoli per lo shooting

Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:06

TORRE DEL GRECO - Il Golfo di Napoli come sfondo di una giornata per vip da un milione di followers. Ieri a Torre del Greco e nelle acque del Golfo l’esclusivo evento «Ten million followers» organizzato in collaborazione con Lualdo Nettuno di Mastro Geppetto Vintage e l’M&M Lounge Restaurant, il locale di Clarence Seedorf nel porto corallino.Hanno partecipato al meeting strettamente riservato personaggi del gossip, reduci dal Grande Fratello, Isola dei Famosi e Uomini e Donne che raggiungono milioni di followers sui social. In mattinata un caicco anni ‘80 è salpato dal porto corallino per approdare a Capri dove, sullo sfondo dei faraglioni, gli influencer hanno realizzato uno shooting fotografico.Tra gli influencer: Federico Fashion Style, Francesco Chiofalo, Sara Affi Fella, Zoe Cristofori, Guendalina Canessa, Raffaella Giudice, Andrea Celentano, Federica Calemme, Teresanna Pugliese. Presenti anche parrucchieri e truccatori locali.Dopo la giornata in barca, gran galà per i vip ieri sera al M&M Lounge Restaurant con concerto live di Andrea Sannino. Notte in alberghi corallini e stamattina ritorno a casa per gli influencer. Le foto in esclusiva solo per Il Mattino.