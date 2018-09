Kami beach, closing party per salutare l'estate

Venerdì 28 Settembre 2018, 16:13

Il Kami Beach si conferma un club di riferimento dell’estate e della night life partenopea, dopo aver regalato ai suoi affezionati, anche per questa stagione, eventi unici e di grande interesse. Serate di alto livello tra ospiti, spettacoli, djs, dancers, e tanti effetti speciali hanno animato l’estate 2018 del club di Varcaturo.Eventi vissuti intensamente dal fedele pubblico partenopeo.Ad impreziosire questa incredibile stagione del Kami Beach sarà uno show che fonderà ancora una volta buona musica, sano divertimento e tanti effetti speciali.“Come tutte le cose belle, hanno una fine…e come da tradizione vogliamo salutarvi nel migliore dei modi… sabato 29 settembre ci sarà The Closing Party” - spiegano gli organizzatori.Il Club di successo dell’estate partenopeaIl successo ulteriore anche per questa stagione estiva è la conferma del meticoloso lavoro di squadra che lo staff del Kami Beach porta avanti da 3 stagioni.Grazie ad un’attenta programmazione, la location è adatta a qualsiasi tipo di evento, avendo come punto cardine l’intrattenimento di qualità con musica, spettacolo e divertimento per i giovani di Napoli e dell’intera provincia partenopea e casertana.Nonostante le difficoltà che il territorio porta con se il gruppo di lavoro che ha portato il Kami ad altissimi livelli è riuscito a soddisfare il proprio obiettivo organizzando un format d’intrattenimento perfetto per tutti.A confermare di tutto ciò sono i flussi di persone che hanno inondato e accompagnato il cammino estivo del Kami Beach.INFOQuando: sabato 29 settembre ore 23:30Dove: Via Marina di Varcaturo, 43 a Giugliano in Campania