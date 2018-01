Calendario 2018, le ballerine di Skaramacay scelgono la fede come tema

Venerdì 5 Gennaio 2018, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 19:22

Il corpo sinuoso, i movimenti eleganti, le pose suggestive e forti, il filo conduttore la fede. Ottava edizione per il calendario Skaramacay che anche quest’anno vede all’opera le ballerine della compagnia diretta da Erminia Sticchi. Sarà presentato lunedi 8 gennaio alle ore 12, al Caffè Arabo in piazza Bellini 72.Nelle foto scattate da Alessandro Vitiello "Rapporti diversi, a volte contraddittori - spiega la coreografa Erminia Sticchi - troppo spesso portatori di conflitti. Eppure, tutti parlano della stessa cosa, tutti, in tutte le religioni al centro pongono l'amore e la ricerca del bene. E non esitano a seguire strade tortuose, difficili, irte di ostacoli. Arrivano a morire, ad annullare sé stessi per raggiungere una meta di cui hanno solo sentito parlare"."Quest'anno, quindi, il calendario Skaramacay - aggiunge la Sticchi - forse parla di un sentimento piuttosto che di un argomento, uno di quei sentimenti che da sempre ha mosso il mondo: la Fede, quella con la f maiuscola che trovi anche nella lucida solitudine degli atei o nell'egotismo del consumista più incallito. La Fede in qualcosa, in qualcuno, in un'idea, è una di quelle cose che fa nascere e che uccide, che migliora il mondo e che scatena guerre. La Fede rende la vita degna di essere vissuta".La Compagnia Skaramacay nasce nel 2005 da un'idea di Erminia Sticchi, regista e coreografa. Skaramacay è un Art Factory multietnica per la diffusione della cultura comprendente artisti di vario genere e di varie nazionalità, dove tutte le discipline si mescolano e si fondono tra loro generando nuove forme di espressione per una diffusione più ampia e profonda. La Compagnia si propone di analizzare le problematiche sociali veicolandole tramite rappresentazioni artistiche ad alto impatto visivo ed emotivo. Ciò ha permesso a Skaramacay di essere uno dei maggiori esponenti di messaggi sulla legalità in Campania e di esportare le proprie idee anche all'estero.