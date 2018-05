Camicia, jeans e occhiali da sole: mister Universo incanta Sorrento

Lunedì 14 Maggio 2018, 21:40 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Chi l'ha incrociato tra i vicoli del centro storico, racconta di un ragazzo dalla bellezza mozzafiato: alto, biondo, con gli occhi azzurri e il fisico scolpito. Un divo che, non a caso, ha conquistato il titolo di più bello dell'universo. Michele De Falco Iovane, il 22enne originario di Scisciano che ha trionfato nella seconda edizione del concorso Mister Universe Top Male, si è concesso un pomeriggio di relax in Costiera come tanti altri vip.Camicia grigio-verde, jeans e anfibi neri con gli immancabili occhiali da sole: ecco il look casual con cui il bel napoletano è stato avvistato in via San Cesareo, nel cuore del centro storico di Sorrento Qui, a pochi passi dal Sedil Dominova, dalla fontana dello Schizzariello e dalla chiesa dell'Addolorata, Michele si è messo in posa per una foto-ricordo tra i souvenir esposti all'esterno dei negozi: uno scatto, puntualmente pubblicato su Instagram, che in poco tempo ha fatto il pieno di "like".Laureato in Scienze Motorie, De Falco Iovane è impegnato anche in ambito teatrale: insieme agli amici Sergio Cassese e Giovanni Di Palma ha fondato l'associazione Menecmi, alimentando così quell'amore per la recitazione che nutre sin da bambino. Amante dei cani, la sua famiglia possiede un allevamento di mastini nel nolano. All'attivo ha un successo nella seconda edizione di Mister Universe Top Male 2017, concorso in cui ha sbaragliato la concorrenza di altri 14 partecipanti provenienti da tutta Italia: un successo per lui e per l'intera Campania.