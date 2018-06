Il Club Napoli di Capri chiude la stagione con «Maradona» di Sergio Siano

Domenica 10 Giugno 2018, 22:02 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 22:02

Lunedì 11 giugno, nella cornice dell’agriturismo del Sole, in Anacapri, avrà luogo la tradizionale cena di fine stagione dei soci del Club Napoli Isola di Capri.Un appuntamento imperdibile, un’occasione per rivedersi, conversare della stagione dei record appena trascorsa, condividere le tantissime emozioni che la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis ha saputo regalare e tendere lo sguardo al futuro. Un futuro griffato Carlo Ancelotti che stuzzica non poco la fantasia dei tifosi, nonostante il grandissimo ed affascinante bagaglio di suggestioni ereditato dal “comandante” Maurizio Sarri.Sarà anche la serata in cui Sergio Siano, fotoreporter del quotidiano Il Mattino presenterà la sua ultima raccolta fotografica: “Maradona” (edizioni Intra Moenia). Una chiacchierata nella quale – grazie alle splendide immagini in bianco e nero – si ripercorreranno gli aspetti intimi del campione argentino e del legame che negli anni ’80 si instaurò tra la gente di Napoli ed il pibe de oro. Una raccolta di 167 foto che valgono più di mille parole e racchiudono una bellissima storia d’amore. Il sodalizio isolano, a sua volta, conserva meravigliosi ricordi di Diego, che sbarcò sull’isola in “anteprima” il giorno precedente alla sua presentazione al San Paolo per poi festeggiare a Capri, proprio con il Club, la conquista della Coppa UEFA, con il trofeo a far bella mostra sull’isola.