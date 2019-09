Napoli, premio Amato Lamberti a Mimmo Lucano, Franca Leosini e Alessandro Siani

Lunedì 23 Settembre 2019, 14:40

Sono stati consegnati a Napoli , presso l'isituto minorile di Nisida, i premi Amato Lamberti per la responsabilità sociale. A ricevere il riconoscimento tra gli altri la giornalista Franca Leosini, l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e l'attore Alessandro Siani.L'organizzazione del premio, assegnato a professionisti ed associazioni che svolgono la loro attività con particolare sensibilità ai temi del sociale, è della Gesco, organizzazione che unisce numerose imprese sociali, e della Jonathan l' associazione Onlus è impegnata nel recupero dei giovani e che cura progetti anche per ragazzi ospiti a Nisida. Tra i presenti il sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ha consegnato simbolicamente il premio a Mimmo Lucano, assente per assistere il padre, ricordandone il grande cuore e l'impegno civile.Tra gli altri vincitori Renzo Arbore, Laura Valente presidente della Fondazione Donnaregina Museo Madre, il giovane editore Rosario Esposito La Rossa autore del «miracolo» di Scampia dove ha creato una casa editrice e la Scugnizzeria, Radio Radicale ( premio per l'informazione politica). Al fotoreporter dell'agenzia Ansa Ciro Fusco , il riconoscimento Napoli città solidale.Menzioni speciali per il professor Isaia Sales a Stefano Fittipaldi dell'l'Archivio Fotografico Parisio e, alla memoria, allo psichiatra Mario Petrella.