«Sii turista della tua città», un evento per scoprire luoghi, sapori e curiosità di Napoli

Una passeggiata culturale e una caccia al tesoro nel cuore antico della città. Questo il programma di eventi del progetto «Spigliatezza napoletana», promossi dall’associazione «Sii turista della tua città» e finanziati da Città Metropolitana, che si terranno sabato 16 dicembre e domenica 17 dicembre 2023.

Il primo appuntamento, sabato 16, inizierà con una «passeggiata culturale» e avrà luogo alle ore 18.00 in piazza del Gesù. Ad attendere i partecipanti, Ciro Cozzolino di «Napoli bella», su tiktok, che accompagnerà i visitatori in un tour tra i vicoli del centro storico. Tra le tappe, la visita a luoghi inediti, come i cortili dei palazzi storici, suggestivi e misteriosi: dalla Guglia dell’Immacolata, alla Chiesa del Gesù Nuovo, dalla Basilica di Santa Chiara a Palazzo Carafa della Spina, dalla Chiesa di San Domenico Maggiore a Palazzo di Sangro. E tanti altri ancora. Il tour prevede aree di sosta e di ristoro con chicche e performance musicali. La passeggiata terminerà alle 20:30, in piazza Bellini.

Domenica 17 dicembre andrà in scena la caccia al tesoro. Appuntamento alle ore 10:00 in piazza Dante. Durante la sfida, i partecipanti saranno suddivisi in squadre e ad ognuna verrà assegnato un colore diverso. Il tesoro da trovare è un monumento: «la fontana del Nettuno».

Le zone in cui i partecipanti troveranno i vari indizi sono: Piazza Dante, Palazzo Doria, Piazza Bellini, Metro di Toledo, Maschio Angioino, Chiostro di San Domenico, Via Nardones, Palazzo Venezia Ambasciata, Montesanto e Via Donnalbina.

Sono previste soste per il ristoro. I volontari dell’associazione «Sii turista della tua città» distribuiranno panini e bibite ai partecipanti.

I premi in palio per le prime 4 squadre vincenti sono: 4 biglietti per uno spettacolo al teatro Bellini; 4 biglietti per la visita al tesoro di San Gennaro; 4 biglietti per la visita a Santa Luciella; 4 pizze e bevande offerte dalla pizzeria Vesi

Per partecipare agli eventi basta iscriversi gratuitamente attraverso i social network di «Sii Turista della tua città», sulle piattaforme Facebook, Instagram, Tik Tok o inviando e-mail a info@siiturista.it.